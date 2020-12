Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, integrantes de RBD, el grupo pop mexicano, unirán sus voces en un concierto virtual llamado “Ser o parecer”, 12 años después de su última presentación en vivo. A pocos días del gran evento son muchas las dudas de los fanáticos sobre este esperado reencuentro, en especial después de que se filtró un video del grupo realizando ensayos para la presentación.

A través de las redes sociales se hizo viral un video donde se muestra a Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann coordinando la coreografía de la canción “Tras de mí”, que será parte del concierto “Ser o Parecer” que se realizará el 26 de diciembre y se transmitirá desde México.

Rápidamente el video recibió todo tipo de comentarios, en especial de los fanáticos de la banda pop mexicana que esperan con ansias volver a ver juntos a sus ídolos. Aunque muchos ven con ilusión el regreso de RBD como una nueva etapa de la banda, lo cierto es que para los integrantes el reencuentro significa el cierre de un ciclo. Entonces, ¿qué pasará después con ellos?

Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann serán parte del concierto virtual 'Ser o parecer' de RBD (Foto: RBD Oficial/ Instagram)

En una entrevista exclusiva con People en Español; Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann hablaron del futuro de RBD tras el concierto virtual “Ser o parecer”. Asimismo, cada uno contó sus planes a futuro en el ámbito profesional.

Maite Perroni reveló que en el 2021 tiene varios proyectos que la mantendrán ocupada: se estrenará la segunda temporada de “El juego de las llaves” en la que ella participa. Además, tiene la filmación de la segunda temporada de “Oscuro deseo”, serie de Netflix que protagoniza al lado de Alejandro Speitzer.

“Gracias a Dios mucho trabajo y mucho que hacer. Ojalá podamos superar esta situación tan difícil que está atravesando el mundo”, dijo durante la entrevista. Agregó que se siente muy afortunada y agradecida por tener el apoyo de sus seres queridos.

“Me apasiona lo que me gusta, mi corazón puede estar latiendo feliz y [estoy] agradeciendo mucho por la gente que me rodea, no solo por mi pareja, sino por mi familia, mis amigos. Tengo el amor necesario para poder sentirme plena”, dijo Maite.

Por su parte, Christian Chávez reveló que se encuentra muy contento ya que en el 2021 se estrenará “Madre solo hay dos” por Netflix y la serie “La suerte de Loli” por Telemundo, proyectos en los que ha trabajado.

Christopher Uckerman considera que el 2021 será de muchos cambios para él, ya que se dedicará a su música y proyectos actorales. Además, quiere seguir estudiando. “Me emociona mucho este proceso. La gente aún no ha visto nada de mí, pronto lo verán”, contó.

Anahí, por su parte, está más enfocada en su familia. Sin embargo, eso no significa que deja de lado su ámbito profesional. La actriz y cantante acaba de lanzar su propia línea de maquillaje llamada “Mia Paleta”, que ya está disponible en @an.makeup1111.