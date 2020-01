RBD siempre será recodado como una de las mejores bandas de pop mexicano de los años 2000. Todo lo que hagan Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckerman generará noticia y sin duda gran expectativa ya que después de 11 años los fans aún guardan las esperanzas de verlos nuevamente sobre un escenario.

Hace un par de semanas, los actores mexicanos decidieron reunirse para hablar sobre todo lo que ha pasado después de desintegrar RBD y le regalaron una hermosa postal a sus más fieles seguidores y sin duda, esto generó gran entusiasmo que hasta el momento es un tema que está en boca de todos.

Tras esto, todos los medios de comunicación comenzaron a hablar que los ex integrantes de RBD tenían algo entre más y esta situación lo ha sabido aprovechar Televisa para iniciar una campaña de intriga y a través de las redes sociales han confirmado que algo grande viene para el mes de febrero.

“Estén pendientes. Febrero 2020”, dice la misteriosa publicación en Twitter del Canal de las Estrellas donde mostraba un extracto de la famosa canción de la banda, “Tras de mi”. El anuncio ha dejado a sus seguidores con ganas de más. “El fenómeno regresará muy pronto”, adelantó.

¿RBD REGRESA? ESTAS SON LAS POSIBILIDADES DEL RETORNO

Hasta el momento, la cadena de televisión no ha dado más información al respecto, así que esta noticia se ha prestado para muchas especulaciones, así que se han dado tres opciones sobre este anuncio del retorno de RBD.

DOCUMENTAL A LA VISTA

Todo se trataría sobre la emisión del documental que los ex RBD grabaron en 2018 y contaron muchos detalles sobre lo que fue este fenómeno mundial y como es que les dio la oportunidad de seguir creciendo en sus carreras profesionales.

UNA GIRA MUNDIAL

Es sabido por todos que RBD alcanzó mucho éxito y popularidad en diversos países a nivel mundial, así que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckerman estarpian pensando en realizar una gira para volver a cantar todos sus temas que los llevó a colocarse número 1 en varios ranking musicales y ganar Grammys.

RETRANSMISIÓN DE LA NOVELA

Una de las posibilidades que tendría mucho más sentido es que Televisa volverá a retransmitir la telenovela “Rebelde” y es posible que esto haga muy feliz a toda esa generación que tuvieron la oportunidad de ver los 440 capítulos.

¿QUÉ DICEN LOS FANS?

Los internautas inundaron la plataforma con expresiones de asombro, emoción y expectativas ante el misterioso tuit.

“Mi corazón adolescente se aceleró”, dijo una fan junto a un GIF de Mia Colucci, el personaje encarnado por Anahí.

Otro señaló: “Es el documental que nos debían. Es obvio. No jueguen con mis sentimientos”. Por último, un tercer usuario destacó: “Espero que sea el documental, porque lo he esperado desde hace mucho, pero si es que van a volver a transmitir la novela tampoco me molesta”.

