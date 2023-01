La gira “Soy Rebelde Tour” del grupo mexicano RBD ha despertado una emoción total en los fanáticos que cosecharon durante la época en la que también se transmitía la telenovela de la que salieron aquellas seis estrellas que luego brillarían sobre el escenario musical hasta su última presentación en diciembre de 2008 en Madrid.

Luego de muchos años y ahora con un integrante menos debido a la no participación de Alfonso Herrera, la agrupación dará una serie de conciertos en algunas partes del mundo y, como no podía ser de otra manera, en México no será la excepción y se convertirá en el país donde más ilusión se genera.

La banda ya anunció las fechas y los conciertos que realizará en territorio mexicano, así que en esta nota te vamos a detallar todo lo que se sabe al respecto para que no te quedes fuera de los eventos, teniendo en cuenta que, lo más probable, es que los boletos se agoten con mucha velocidad en las primeras horas.

¿CUÁNDO SERÁN LOS CONCIERTOS DE RBD EN MÉXICO?

La agrupación mexicana ha planificado tres conciertos para México en este 2023 y se realizarán en ciudades diferentes con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de territorio posible y así llegar a la mayoría de sus fanáticos que sueñan con escuchar en vivo sus mejores canciones que quedaron inmortalizadas hace alrededor de 15 años.

Estas son las fechas y lugares donde RBD dará concierto en México este año:

24 de noviembre en el estadio Mobil Súper de Monterrey

26 de noviembre en el estadio 3 de marzo en Guadalajara

1 de diciembre en Foro Sol de la Ciudad de México

De momento, se han anunciado esas tres fechas en suelo mexicano, pero eso no quiere decir que no haya más, Como es costumbre, los organizadores de conciertos suelen abrir más conciertos, si es que notan que la demanda de boletos ha sido muy alta. De esta manera, podría haber posibilidades de ver a RBD dando más show, aunque uno nunca sabe...

¿CÓMO COMPRAR LOS BOLETOS PARA VER EN VIVO A RBD?

Pese a todas las polémicas anteriores, los boletos para los conciertos de RBD en México serán vendidos a través de la empresa Ticketmaster, que contará con tres modalidades diferentes para ello y que ahora repasaremos para que descubras cuál se te hace más cómoda y a cuál tienes acceso.

La preventa Spotify

Los usuarios de la plataforma de música que son fanáticos de RBD pueden ser lo más suertudos al momento adquirir una entrada para alguno de los conciertos en México. Esta modalidad es un tanto desconocida, así que te explicamos de qué se trata.

Spotify seleccionará a algunas personas para que compren su entrada de manera anticipada y se lo harán saber mediante una notificación o correo electrónico. Los beneficiados serían los que hayan escuchado más minutos a la agrupación mexicana.

La preventa de Spotify inicia el próximo jueves 26 de enero a las 12:00 horas.

Preventa Citibanamex

Los que tengan una tarjeta de Citibanamex también podrán adquirir sus boletos de forma anticipada y con una cantidad de meses sin intereses, según lo que se ha informado.

Esta venta inicia el mismo jueves 26 de enero, pero será dos horas después a la de Spotify. Es decir, comenzará a las 14:00 en todo el territorio mexicano, así que los hinchas de RBD deben estar atentos y no dejar que el tiempo se les pase.

Venta general

La empresa encargada de la distribución de las entradas para los conciertos de RBD reservará varios boletos para aquellas personas que no sean seleccionadas por Spotify y que no hayan accedido a la preventa de Citibanamex.

Para aquellos fans de RBD, la venta general comienza el viernes 27 de enero a las 14:00 horas.

INTEGRANTES ACTUALES DE RBD

Anahí

Maite Perroni

Christopher Uckermann

Christian Chávez

Dulce María