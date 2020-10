“ Rebeca ”, la película de Netflix en la novela de 1938 del mismo nombre de Daphne du Maurier, sigue a Maxim de Winter, un viudo que se traslada a Montecarlo para tratar de olvidar la muerte de su esposa. En ese lugar conoce a una joven de la que rápidamente se enamora y con la que contrae matrimonio.

Todo parece un cuento de hadas, pero cuando llegan a la mansión, mejor conocida como Manderley, la memoria de Rebeca comenzará atormentar a la pareja. El inquietante legado de la primera Sra. De Winter es mantenido vivo por la siniestra ama de llaves, la Sra. Danvers.

La nueva versión de la cinta de Hitchcock de 1940 tiene como protagonistas a Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas, Keeley Hawes, Sam Riley y Ann Dowd. Pero ¿a qué personajes interpretan estos actores en “ Rebeca ”? y ¿dónde has visto has visto antes los intérpretes de la película de Netflix?

LILY JAMES COMO LA SRA. DE WINTER

El personaje de Lily James recién adquiere un nombre cuando se casa con Maxim y se convierte en la señora De Winter, hasta entonces, nadie la llama por su nombre de pila. Ella es una joven dama de compañía que llevó a Montecarlo junto a la señora Van Hopper.

Lily James, es una actriz británica conocida principalmente por interpretar a Lady Rose MacClare en el drama de época “Downton Abbey”, a Deborah en “Baby Driver”, a Ella en “La Cenicienta” y a la joven Donna Sheridan en “Mamma Mia! Here We Go Again”.

ARMIE HAMMER COMO MAXIM DE WINTER

Maxim de Winter es un hombre atormentado por el recuerdo de su primera esposa que tras conocer la joven dama de compañía decide darle otra oportunidad al amor y se casa con ella. Max vive en Manderley rodeado de muchos sirvientes y de su administrador Frank Crawley.

El actor Armie Hammer es conocido por su interpretación en la película de drama biográfico “The Social Network”, por su participación en “El llanero solitario”, “The Man from U.N.C.L.E.” y “Mine”. Además, prestó su voz de Jackson Storm en la cinta animada “Cars 3”.

Recibió nominaciones a Screen Actors Guild Award por su interpretación de Clyde Tolson en el drama biográfico “J. Edgar”, así como nominaciones a los Critics' Choice Award, Independent Spirit Award y Golden Globe Award.

KRISTIN SCOTT THOMAS COMO SRA. DANVERS

Además, de ser el ama de llaves de Manderley, la señora Danvers era amiga de Rebeca, por lo tanto la apoyaba en todo y tras su muerte, mantiene vivo su recuerdo sin importarle nada más. ¿Qué será capaz de hacer?

Kristin Scott Thomas es una actriz británica que participó en películas como “Cuatro bodas y un funeral” (1994), “Misión: Imposible” (1996), “El paciente inglés” (1996), “Secretos de familia” (2005), “Las hermanas Bolena” (2008) “Largo Winch” (2008), “The old lady” (2014), “El instante más oscuro” (2017) y “Tomb Raider” (2018).

KEELEY HAWES COMO BEATRICE

Beatrice es la esposa de Giles y hermana de Maxim. Se trata de una mujer sencilla, empática y que en varias ocasiones intenta ayudar a la nueva Sra. de Winter.

Keeley Hawes es una actriz inglesa, más conocida por haber interpretado a Zoe Reynolds en la serie “Spooks”. En el 2006 da vida a Nicola Graham en el drama de ITV, “After Thomas”. Ese mismo año le dio voz de Lara Croft en los juegos de ‘Tomb Raider’. También fue parte de series como “Ashes to Ashes”, “The Tunnel”, “Doctor Who”, “The Hollow Crown” y “The Missing”.

ANN DOWD COMO LA SRA. VAN HOPPER

La Señora Van Hopper es la empleadora de la que se convierte en la nueva esposa de Maxim. Aunque le paga un sueldo generoso también se burla de ella con sus amigas y le dice que el señor De Winter jamás se casará con ella.

Ann Dowd es una actriz con una amplia trayectoria. Ella ha aparecido en películas como “Green Card” (1990), “Lorenzo’s Oil” (1992), “Philadelphia” (1993), “Garden State” (2004), “The Manchurian Candidate” (2004), “Marley & Me” (2008), “Side Effects” (2013), “St. Vincent” (2014), “Captain Fantastic” (2016) y “Hereditary” (2018).

SAM RILEY AS JACK FAVELL

Jack Favell es un hombre misterioso, con un pasado que lo atormenta y no lo deja seguir con su vida. Además, era el primero de Rebeca, con quien tenía una relación muy cercana.

El primer papel importante de Sam Riley fue el de Ian Curtis en “Control” (2007), su interpretación le ayudó a conseguir nominaciones a diversos premios, entre ellos el de Mejor Actor en los festivales de cine de Edimburgo y Bratislava. En 2012 protagonizó, junto a Kristen Stewart y Garrett Hedlund, la película “En el camino”, también fue parte del elenco de “Maléfica”.