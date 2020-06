Rebeca Escribens se pronunció luego que la propia Samahara Lobatón confirmara que está embarazada y que tiene 17 semanas de gestación, noticia que ha dejado sorprendidos a muchos.

La conductora de “América Espectáculos” se tomó unos segundos, luego de la emisión de una nota sobre la hija de Melissa Klug en el bloque que tiene a su cargo, para enviarle un mensaje a la jovencita.

“Bienvenida al club Samahara. Te toca un camino largo, con mucho sacrificio, harto trabajo, pero bastante amor, así es la vida”, le dijo la también actriz a la joven influencer que se convertirá en madre pronto.

Samahara Lobatón confirmó su embarazo - fruto de su relación con su novio Youna- el pasado viernes con un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, el cual acompañó de una fotografía de la ecografía de su bebé.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien (...) No hay porque esconderlo más ES UNA BENDICIÓN”, escribió al dar a conocer la noticia.

Luego ello, ha venido revelando detalles de su estado en esta misma red social, donde manifestó -a través de unos videos que compartió en sus Stories- que se enteró que estaba embarazada cuando fue al ginecólogo pues se había olvidado de colocarse su anticonceptivo.

También indicó que sus hermanas fueron las primeras en enterarse de la noticia de su embarazo y que no lo había querido hacer público antes porque quería que primero lo supiera toda su familia por ella misma. Para este lunes, prometió que anunciará el sexo de su bebé.

