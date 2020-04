Maju Mantilla brindó una entrevista al programa “América Espectáculos” y habló sobre las escenas que protagonizó junto a Pablo Heredia, en la telenovela "Te volveré a encontrar”, donde también comparte roles con Alondra García Miró.

Antes de presentar el informe, Rebeca Escribens manifestó que ha quedado sorprendida −al igual que muchos− con la actuación de la también conductora de “En boca de todos”.

“Mírenla pues con la carita que tenía, tremenda profesional. Maju Mantilla, yo les dije que nos iba a sorprender como actriz, en la novela “Te volveré a encontrar', que dicho sea de paso tiene un éxito rotundo en su horario”, dijo Rebeca.

Asimismo, Mantilla contó que detrás de las escenas grabadas junto al actor y cantante argentino hubo muchas risas. “Me hacía reír Pablo (Heredia) a veces estábamos en una escena que él hacía sus bromas y no podíamos empezar porque empezábamos a reír, yo le decía no me hagas reír”, acotó.

Cabe mencionar que en “Te volveré a encontrar”, Maju da vida a Inés, una mujer que está dividida entre el amor y la pasión de los hermanos Paolo(Pablo Heredia)y Camilo (George Slebi) Valdemar. En recientes capítulos, la también conductora dio qué hablar por las candentes escenas en las que aparece.

En comunicación con el programa de Rebeca Escribens, Mantilla bromeó con que prefiere no ver las imágenes. “No me quiero ver. Mis amigos me molestan mucho, me dicen ‘Maju no te conocía así’”, reveló entre risas.

Asimismo, la exmiss Mundo contó que detrás de las escenas grabadas junto al actor y cantante argentino hubo muchas risas. “Me hacía reír Pablo (Heredia) a veces estábamos en una escena que él hacía sus bromas y no podíamos empezar porque empezábamos a reír, yo le decía no me hagas reír”, acotó.

Maju Mantilla cuenta cómo grabó cautivantes escenas en telenovela

VIDEO RECOMENDADO

Summertime |Tráiler de “A tres metros sobre el cielo”

Summertime |Tráiler de "A tres metros sobre el cielo"