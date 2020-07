Rebeca Escribens y Verónica Linares participaron en la secuencia “Las esferas de la verdad” de “Estás en todas”, donde hablaron sobre su amistad, la maternidad y ‘retoques’ que se han realizado a lo largo de su carrera.

La primera en dar detalles de estos cambios fue la presentadora de América Espectáculos, quien señaló que se realizó un botox en la frente para evitar arrugas. Luego, Linares le bromeó exigiéndole que cuente todos los cambios que en verdad se ha hecho.

“Okey, yo siempre he dicho que me he hecho una lipo en el 2002. Me levanté los senos en el mismo año”, señaló. Además, afirmó que siempre la molestan con que se había operado la nariz pero negó haberse operado esa zona.

“Por Dios, tendrían que ver la cara de mi madre para decirles que no frieguen”, sentenció. En total, fueron tres los “retoques” que se hizo la actriz.

Rebeca Escribens y Verónica Linares confiesan los "retoquitos"

Por su lado, la periodista Verónica Linares negó haberse hecho alguna operación y contó que hace poco le dijeron que se había operado la nariz tras publicar una foto de ella cuando era más joven.

“Hace poco puse una foto en mi Instagram y salió como noticia. Salíamos Juliana Oxenford, Mávila Huertas, Federico Salazar y yo, que estaba más ‘empaquetadita'. Tenía 22 o 23 años, no sé”, comentó.

“Creían que me había hecho una operación, pero tendría que demandar al doctor que me dejó esto”, bromeó señalando su nariz aguileña.

