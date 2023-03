La actriz mexicana Rebecca Jones, conocida por trabajos como El amor nunca muere (1982) y, sobre todo, por su papel de la villana Vilma de la Fuente en la serie Cuna de Lobos (1986), ha fallecido este miércoles a los 65 años después de una larga lucha contra el cáncer de ovario.

Jones nació en México el 21 de mayo de 1957 y durante sus 40 años de carrera se desempeñó como actriz y productora, en producciones como Días de combate (1994), Suite Deseo (2013), El ángel caído (1985), Imperio de cristal (1994), La vida en el espejo (1999), Para volver a amar (2010) y La Doña (2016).

En las distintas entrevista que ofreció quedó plasmado su filosofía de vida de mujer exitosa y feminista, un concepto en el que fue una adelantada a su tiempo. Dejó testimonio de ello con frases en las que mostraba el valor de una mujer poderosa y una actriz que parecía no tener límites.

Infancia e inicios

“Mi infancia fue maravillosa, yo ya quería ser actriz. Cada cumpleaños mi mamá montaba obras de teatro que yo escribía; yo era la princesa, mis hermanos Paul y Peter los príncipes, y Mark el duende; él fue mi compañero de juegos. Lamentablemente, murió ahogado a los 22 años. Desde entonces es mi ángel guardián”.

“Estudié la secundaria con religiosos y viví el resto de la adolescencia en Laguna Beach, California, de donde era mi padre. Ahí aprendí a hablar el inglés con fluidez y terminé la preparatoria. Me inscribí al grupo de teatro y de ahí me jalé a la universidad”.

Rebecca Jones en primero de secundaria. (Foto: la_rebeccajones / Instagram)

“Para pagar mis estudios de actuación, trabajé varios años en un restaurante de Laguna Beach, donde me permitían disfrazarme de Carmen Miranda o Lupe Vélez y ponerme orquídeas frescas en el pelo. Ahí celebré mi cumpleaños 21 con varias botellas de champagne, y semanas después debuté en México con la obra ‘Salvar a los delfines’”.

El amor de su vida

“Un día después de volver a México (1980), conocí a Alejandro Camacho, nos flechamos, pero él tenía chava y yo era novia de Humberto Zurita. Pasaron los años, lo volví a ver y se dieron las cosas. Nos casamos en 1986 y permanecimos juntos 26 años, los últimos por complacer al público que nos consideraba la pareja perfecta”.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho se divorciaron tras más de 25 años de matrimonio. (Foto: JustNow / Facebook)

Con Camacho perdió un bebé pero también tuvieron la fortuna de tener a su hijo Maximiliano. “Yo quería llamarlo como su papá, y no me dejaron. Alejandro y yo quisimos tener más, pero no se pudo. Perdí un embarazo de cinco meses antes de Max. Años después perdimos otro bebé y Max se convirtió en el rey. Un tiempo lo vi como reencarnación de mi hermano Mark, y hasta lo llamé así sin querer”.

Sus padres

Sobre sus padres siempre se refirió de ellos con el respeto de un alumno hacía sus maestros y de una hija amorosa. “A mi padre le debo mi perspectiva irreverente ante todo y ante todos, mi respeto a mi misma, mi seguridad indestructible, mi gusto por el arte, mi disciplina y entrega al trabajo y mi amor intenso por la vida. Nunca me dijo cómo vivir; vivió y me permitió ver cómo lo hacía. Él murió en 2006″.

Rebecca Jones y su pader. (Foto: la_rebeccajones / Instagram)

“Mi mamá me enseñó a comportarme en sociedad, que lo que “parece” es lo único que importa. También me enseñó a posar con gracia y elegancia para el fotógrafo sabiéndome dueña de la situación y de la propiedad; siempre me encantó el show y ella lo sabía. Ella murió en noviembre de 2017″.

Luchó contra el cáncer

El 2018 fue el año más difícil no de su carrera, sino de su vida: el cáncer apareció en sus ovarios y tuvo que librar la batalla en medio de la reciente separación de Alejandro Camacho. Como siempre, Rebecca enfrentó con valor a la enfermedad y logró ganar esa batalla.

A Rebecca Jones se le detectó cáncer de ovario en 2019. (Foto: la_rebeccajones / Instagram)

“El 29 de enero la vida me sacudió como nunca imaginé: fuí diagnosticada con un cáncer de ovario en etapa 3B. Me enfrenté a ocho quimioterapias y logré vencerlo desde la cuarta sesión. En septiembre de 2018 libré la batalla, la muerte me acercó a la vida. Aprendí que esta es un milagro regido por dos reglas: Número 1: ‘Nunca te des por vencido’, y número 2: “Siempre acuérdate de la Regla número 1″.

Su última telenovela

Cabo se convirtió en su última telenovela. La comenzó con entusiasmo pero tuvo que abandonarla por una recaída provocada por un padecimiento respiratorio que la mantuvo hospitalizada un mes.

“Tras iniciar las grabaciones de la telenovela ‘Cabo’, conviví con mi hijo Max, quien me ha enseñado a ser una mejor persona. Gracias a él he entendido que no hay pasado, no hay futuro; sólo un presente que se ve con inocencia e ilusión. Ese es ahora mi propósito día a día. Fui terca desde niña, por eso sigo aquí”.