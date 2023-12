La película “Rebel Moon - Part One: A Child of Fire” (en español: “Rebel Moon - Parte uno: La niña del fuego”) es la producción con la que el director Zack Snyder regresa a Netflix, tras el éxito de “Army of the Dead” y “Army of Thieves”. Así, esta vez, el cineasta se respalda del talento de estrellas como Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins y Alfonso Herrera en el elenco. ¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de la cinta? Pues, a continuación, te presento la guía de reparto (cast guide) del film.

Vale precisar que este proyecto se desarrolla entre la fantasía, las aventuras y la ciencia ficción, y narra la historia de una colonia pacífica en el borde de la galaxia que se ve amenazada por los ejércitos del tiránico soberano llamado Balisarius. Allí, la gente desesperada envía a una joven con un pasado misterioso a buscar guerreros de los planetas vecinos para ayudarlos a resistir.

Además, se sabe que una secuela del largometraje se lanzará en el año 2024, bajo el título de “Rebel Moon: The Scargiver” (”Rebel Moon - Parte dos: La guerrera que deja marcas”).

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “REBEL MOON - PART ONE: A CHILD OF FIRE”?

1. Sofia Boutella como Kora

Si quieres saber quién es quién en “Rebel Moon - Part One: A Child of Fire”, debes empezar con su protagonista: Kora. Ella es una aldeana que abandona la pacífica Veldt para luchar contra el Imperio del que desertó. De esta forma, la joven se encarga de reunir guerreros puedan enfrentarse a Motherworld.

La actriz que la interpreta es Sofia Boutella, quien tiene una carrera como bailarina profesional. Previamente, la estrella argelina ha aparecido en los proyectos: “Kingsman: The Secret Service”, “Star Trek Beyond”, “The Mummy”, “Atomic Blonde” y “Climax”.

2. Djimon Hounsou como Titus

El general Titus es un guerrero que alguna vez sirvió al Imperio. Lo cierto es que cuando Kora lo encuentra luchando en un sangriento coliseo, es reclutado para liderar la guerra contra Motherworld.

El histrión que se pone en la piel del personaje es Djimon Hounsou, nominado dos veces al Óscar por su trabajo en “In America” y “Blood Diamond”. Asimismo, es parte de los elencos de “Gladiator”, “Guardians of the Galaxy”, “Stargate”, “The Island”, “Constantine” y “Captain Marvel”.

3. Charlie Hunnam como Kai

Kai es un mercenario y piloto de naves estelares que resulta muy valioso para la misión de Kora. Él se caracteriza por ser muy hábil en la lucha y en cualquier otra forma de negociación hostil.

Está interpretado por Charlie Hunnam, a quien también hemos visto en producciones como “Children of Men”, “Pacific Rim”, “Cold Mountain”, “The Gentlemen” y “Sons of Anarchy”.

4. Michiel Huisman como Gunnar

Gunnar es un granjero de Veldt que sabe poco del mundo fuera de su pequeño y tranquilo rincón de la galaxia. Él es amigo de Kora y se une a la joven en su lucha contra el Motherworld.

El actor que le da vida al personaje es Michiel Huisman, reconocido por su rol como Daario Naharis en “Game of Thrones”. En su filmografía, se encuentran los títulos: “World War Z”, “The Haunting of Hill House”, “The Invitation”, “Black Book”, “Wild” y “The Age of Adaline”.

5. Ed Skrein como Atticus Noble

El almirante Atticus Noble es el principal villano de la película. Él se desempeña como un nefasto ejecutor de Motherworld, quien tiene a la violencia como sello distintivo.

El intérprete a cargo de este papel es Ed Skrein, británico que ha participado en “Deadpool”, “Alita, Battle Angel”, “Maleficent: Mistress of Evil”, “If Beale Street Could Talk” y “Midway”.

Otros actores y personajes de “Rebel Moon - Part One: A Child of Fire”:

Staz Nair como Tarak, un noble sirviente que comparte un vínculo con una criatura voladora llamada bennu.

un noble sirviente que comparte un vínculo con una criatura voladora llamada bennu. Doona Bae como Nemesis, una espadachina extraordinaria que está encantada de unirse al equipo de rebeldes.

una espadachina extraordinaria que está encantada de unirse al equipo de rebeldes. Ray Fisher como Darrian Bloodaxe, un guerrero insurgente que ha estado hostigando al Imperio con constantes asaltos guerrilleros.

un guerrero insurgente que ha estado hostigando al Imperio con constantes asaltos guerrilleros. Cleopatra Coleman como Devra Bloodaxe, la hermana de Darrian que lo acompaña en sus asaltos.

la hermana de Darrian que lo acompaña en sus asaltos. E. Duffy como Millius, quien lucha junto a los Bloodaxes.

quien lucha junto a los Bloodaxes. Anthony Hopkins como la voz de Jimmy, un antiguo caballero robot que defendió a un rey asesinado pero que ahora se ha desvanecido en una existencia más pacífica.

un antiguo caballero robot que defendió a un rey asesinado pero que ahora se ha desvanecido en una existencia más pacífica. Dustin Ceithamer como el actor corporal de Jimmy

Alfonso Herrera como Cassius, guerrero del equipo de Gunnar.

guerrero del equipo de Gunnar. Jena Malone como Harmada, una letal araña humanoide que aterroriza el pueblo minero de Daggus.

una letal araña humanoide que aterroriza el pueblo minero de Daggus. Fra Fee como Regent Balisarius, un tiránico gobernante y miembro de alto rango del Motherworld.

un tiránico gobernante y miembro de alto rango del Motherworld. Ingvar Sigurdsson como Hagen, un amigo de Kora.

un amigo de Kora. Charlotte Maggi como Sam, una granjera amable y trabajadora, que acoge calurosamente a los forasteros que llegan a su pueblo.

una granjera amable y trabajadora, que acoge calurosamente a los forasteros que llegan a su pueblo. Corey Stoll como Sindri, un jefe de aldea en la luna Veidt.

un jefe de aldea en la luna Veidt. Stuart Martin

Cary Elwes

Rhian Rees

Ray Porter

MIRA EL TRÁILER DE “REBEL MOON - PART ONE: A CHILD OF FIRE”

