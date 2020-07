La actriz Rebel Wilson, recordada por su papel en “Pitch Perfect”, reveló que no solo decidió transformar su físico característico por razones de salud, sino también para que la gente la vea a como algo más que una actriz de comedia.

En una entrevista con el medio Express, la también cantante y escritora dijo: “Literalmente siento que tengo que transformarme físicamente, porque por alguna razón, aunque estamos en una industria muy imaginativa, es muy difícil para la gente imaginarme como una actriz seria y siento que físicamente tengo que mostrar que soy diferente”.

La artista de 40 años aclaró que disfruta haciendo comedia; sin embargo, le gustaría desenvolverse más en el drama, rama de la actuación en la que se formó.

“Me estoy transformando de alguna manera para ayudar a transformar mi carrera. Todavía me encanta la comedia y obviamente seguiré trabajando en el espacio de la comedia, pero originalmente me formé como actriz dramática e hice obras de Shakespeare y Christopher Marlowe, que la gente olvida”, añadió.

Rebel Wilson también se refirió a lo difícil que ha sido perder peso. “Pero es difícil. Quiero decir, me encanta comer y creo que soy adicta al azúcar. Era un comedor emocional y trabajar no solo en el exterior sino también en el componente mental para mí es probablemente lo más importante”, contó.

Ver esta publicación en Instagram 😉😉 Una publicación compartida por Rebel Wilson (@rebelwilson) el 25 de Jul de 2020 a las 2:35 PDT

“La gente se sorprende cuando digo que soy deportiva y atlética, se ríe. La gente dice: ‘¿Eh?’ y mírame como si estuviera loco, pero cuando me conocen me dicen, ‘trabajas todos los días, más o menos’. Entonces para mí se trata más del lado mental y no hay una respuesta fácil”, dice Rebel.

Asimismo, Wilson reconoce que la perdida es un “es un proceso lento y gradual y, con suerte, para fin de año, habré alcanzado mis objetivos. No lo sé, tal vez si tengo mucho éxito con la transformación, debería escribir un libro al respecto”.

