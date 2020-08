A pesar de que han pasado más de 15 años desde que se estrenó “Rebelde” , las aventuras del grupo de estudiantes del Elite Way School quedaron marcadas en la memoria de toda una generación, que no puede olvidar a los personajes principales. Además de Mía Colucci, Roberta Pardo, Miguel Arango, Diego Bustamante, ‘Giovanni’ Méndez y ‘Lupita’ Fernández , hubo una niña que se robó el corazón de todos.

Nos referimos a Loli, la hermana pequeña de Poncho Herrera en la telenovela. Ese papel estuvo interpretado por Tessa Ía, luego que a su mamá, la actriz Nailea Norvind, le consultaran si a su pequeña le interesaba hacer casting. Y así fue: se presentó, hizo unas pruebas y salió elegida para ser el familiar de Miguel Arango.

Debido a que ella participó en la serie juvenil cuando tenía solamente nueve años, te contamos qué ha sido de su vida y cómo luce actualmente.

Tessa Ía, de 9 años, interpretando a Loli, la hermana de Poncho Herrera (Foto: Televisa)

LA PARTICIPACIÓN DE TESSA ÍA EN “REBELDE”

En una entrevista con Ñam Ñam, del canal de YouTube Casa Comedy TV, la actriz, quien tiene 25 años, se refirió a su participación en la exitosa telenovela mexicana.

Contó que su personaje no usaba el uniforme, pero como quería ser parte de toda la producción, ella se fue a comprar su propio uniforme. “Fui, me compré mis piezas, me compré mi minifalda negra, mi camisa azul, mi corbata roja y botas negras altas. Yo tenía nueve o diez años y llegaba a la escuela vestida de ‘Rebelde’”.

Tessa Ía señaló que trabajar en dicha producción juvenil fue una bonita experiencia y que a esa edad le gustaba actuar porque lo relacionaba como jugar a las “princesas”, pues ella se sentía así.

En medio de risas recordó la primera la escena que grabó y aunque sintió que falló en el diálogo, tras decir su guion no hubo ninguna observación. “Me acuerdo que tartamudee, me equivoqué en algo y se me cayó el mundo. Cortaron y yo así [con cara de sorprendida y avergonzada] diciendo en mi mente: ‘No, no, no. Vamos a tener que repetir la escena por mí’. Luego de ello, escuché decir a todos: ‘Perfecto, seguimos a lo que viene’”.

¿QUIÉN ES TESSA ÍA?

Tessa Ía González Norvind nació el 3 de abril de 1995. Es una actriz y cantante mexicana que ha destacado por sus papeles en las películas “Después de Lucía” y “Camino a Marte”. En las series “Narcos”, versión México, y “Desenfrenadas” (Netflix).

Es hija de la actriz Nailea Norvind y del abogado Fernando González Parra. También es media hermana de la actriz Camila Sodi por parte de su padre.

Tessa Ía es una actriz y cantante mexicana que ha destacado tanto en el mundo de la actuación como en la música (Foto: Tessa Ía / Instagram)

Ella empezó en el mundo de la actuación a la edad de nueve años en “Rebelde” . Posteriormente, interpretó el personaje María Martínez, en la película “The Burning Plain” (2008), en la cual actuó al lado de Charlize Theron y Jennifer Lawrence.

Su trabajo como actriz adquirió relevancia por su participación en “Después de Lucía” (2012), película que ganó el premio Un Certain Regard en el Festival de Cannes de ese año. Más recientemente, en “Los adioses” (2018). En cuanto al teatro destaca su participación en “Hard Candy” y “La llamada”.

Tessa Ía tiene actualmente 25 años y ya ha protagonizado diversas series (Foto: Tessa Ía / Instagram)

En 2017, protagonizó, junto a Camila Sodi y a Luis Gerardo Méndez, la película “Camino a Marte” y en 2019 en “Narcos México” para Netflix, como la novia de Rafael Caro Quintero. Al año siguiente, tuvo el rol principal en “Desenfrenadas”.

A Tessa Ía también le apasionaba el mundo de la música, tanto así que comenzó a componer a los 13 años. Interpreta junto a Los Ángeles Azules la canción “Hermoso bebé”, incluida en el álbum de dicha banda De plaza en plaza, publicado en el 2016. En ese mismo año edita su primer sencillo bajo el título “Búfalo”.

El 28 de octubre de 2016 publicó su primer álbum titulado “Correspondencia”, siendo el primer sencillo de este trabajo la canción “Acicálame”.

Como cantante, Tessa Ía lanzó su éxito "Acicálame" (Foto: Tessa Ía / Instagram)

MÁS SOBRE “REBELDE”