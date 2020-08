Anteriormente Anahí contó que estuvo a punto de perder el papel de Mia Colucci en “Rebelde”, y en una reciente transmisión el vivo el actor Ronald Duarte, quien también participó en la exitosa telenovela mexicana, reveló que los ejecutivos de Televisa querían que Belinda interpretara ese recordado papel.

El actor y cantante que participó en “Amigos x siempre” explicó que las últimas actrices en integrarse al elenco del proyecto de Pedro Damián fueron Anahí y Estefanía Villareal. “Anahí y Estefanía fueron de las últimas en castear, porque antes, Mía iba a ser Belinda , no sé si ustedes sabían eso, que Mía iba a ser Belinda, entonces ya estábamos ahí puestísimos. Y antes de Estefanía iba a ser otra chava Celina”, comentó Ronald Duarte.

Anahí de RBD enternece las redes sociales al cantar 'Rebelde' con su hijo | Instagram

Después de la revelación, sus seguidores le preguntaron la razón por la que Anahí se quedó en “ Rebelde ” en lugar de Belinda y el intérprete que en 2017 adoptó el nombre de Me The Machine luego de lanzar primer sencillo como solista respondió:

“¿Qué pasó para que Anahí se quedara en la telenovela y no Belinda? Si mal no recuerdo, Pedro (Damián) quería a Anahí y la empresa quería a Belinda, la empresa (Televisa) estaba muy chocada de Anahí por la reputación que tiene, pero es una persona muy linda, le encantaba ayudar… La empresa quería a Belinda pero Pedro tuvo que pelear porque Anahí fuera Mía”, reveló el mexicano que participó durante tres temporadas en “Rebelde”.

Ronald Duarte confirma que Belinda estaba confirma para ser Mía Colucci en Rebelde pic.twitter.com/YLis4tQtkK — lucas (@luccasportilla) August 2, 2020

¿QUÉ DIJO ANAHÍ SOBRE EL PAPEL DE MÍA COLUCCI?

En el 2019, Anahí habló de muchos rumores sobre la desintegración de RBD en su podcast ‘Están ahí’. La intérprete de 36 años aseguró que Televisa no quería que ella fuera la protagonista de la telenovela.

“Se negaban en la empresa, Ahorita ya lo puedo decir porque ya ni trabajo ahí, se negaban. Decían ‘esta no, vamos a hacerle casting a todas’”, reveló Anahí.

Por su parte, Christian Chávez, quien fue invitado al podcast, dijo: “El casting de Rebelde fue un casting exhaustivo. Y a la que más buscaban era a Mía y probaron a todas las actrices de Latinoamérica, de México, cantantes y es que no había otra Mía y Pedro lo decía ‘es que no hay otra mía que no sea Anahí’. Y pues Anahí fue la última”.

“Todo el mundo que se puedan imaginar pasó por ese casting y nadie tenía el ángel que tenía Anahí para hacerlo”, agregó el también actor de “Rebelde”.

Anahí habló sobre el casting que pasó para el personaje de Mía Colucci y sobre Televisa que no la quería (Foto: Televisa)