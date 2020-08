RBD fue un grupo de pop y pop rock mexicano que estuvo conformado por los también actores Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni. Si bien, esta agrupación se creó dentro de la telenovela “Rebelde”, llegó a convertirse rápidamente en todo un fenómeno.

Pero la fama no sólo fue por sus integrantes, sino por los temas que se convirtieron en todo un éxito recibiendo numerosas nominaciones y galardones en premiaciones como Grammys Latinos, Premios Juventud, Billboard Latin Music Awards, Premios Lo Nuestro, entre otros.

Todo ello, llevó a imaginar que los jóvenes artistas llegaron a ganar gran cantidad de dinero, al punto de que varios medios del entretenimiento especularon que eran millonarios, algo que negaron los propios involucrados.

La banda mexicana RBD llega a la ceremonia de los MTV Latin America 2007 Music Awards realizado el 18 de octubre de 2007 (Foto de Ronaldo Schemidt / AFP)

¿CUÁNTO GANABAN LOS CANTANTES DE RBD?

En 2008, justo cuando RBD estaba en la cima, varios medios aseguraron que los integrantes del grupo ganaban millones de dólares.

Según dichas versiones, la que más dinero había acumulado fue Anahí, quien tres millones de dólares en su cuenta, seguida de Dulce María con dos millones (1 millón en su cuenta y el otro millón estaba invertido en una mansión) y Maite Perroni con medio millón.

En cuanto a los intérpretes varones se especuló que tenían cerca de un millón cada uno. Con el dinero, Alfonso Herrera había adquirido autos lujosos, Christian Chávez vivía en un apartamento de medio millón de dólares y Christopher Uckerman era el menos despreocupado, pues le gustaba despilfarrar su plata.

Recuerda el reencuentro de los integrantes del grupo musical RBD (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJERON DE SU ‘FORTUNA’ LOS RBD?

Tras la difusión de la noticia en la que se daba a conocer que eran prácticamente ricos, los cantantes salieron a realizar sus descargos y negar todo lo que se había dicho.

Los jóvenes, que en aquella oportunidad tenían entre 24 y 25 años, señalaron que a su corta edad era casi imposible haber juntado esa cantidad de dinero; además, lamentaron que con la divulgación de una información completamente falsa, lo único que estaban generando era poner en peligro sus vidas.

Perroni pidió a los medios ajustarse a la verdad. “Las cifras no son las que todo el mundo idealiza o piensa que son. Hay que tener respeto a la gente porque desafortunadamente en este país hay mucha inseguridad y nada más están arriesgándote a ti y a tu familia”, dijo a la agencia de noticias Notimex.

“Esa lista me tiene muy preocupado porque cuando yo la vi en el periódico y dije: ‘Nos van a secuestrar o nos van a hacer algo’. Porque de verdad es una mentira. No crean que somos millonarios, nos falta mucho para trabajar y así tener nuestro primer millón”, indicó por su parte Chávez al programa La oreja.

Los miembros del grupo RBD durante una conferencia de prensa sobre su nuevo álbum "Celestial", el 21 de noviembre de 2006, en la Ciudad de México (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

¿Y EL DINERO DE LAS GANANCIAS?

A finales del año 2019, la propia protagonista de “Oscuro deseo” reveló que durante toda su carrera en RBD, ella ni ninguno de sus compañeros jamás vio un peso de los productos que se vendía con la imagen de ellos.

“Aunque no ganamos nada, estuvo ch... Había hasta calzones de RBD y no nos tocaba nada (…). Estuvo divertido. Es una etapa muy padre, fue una experiencia increíble. Además, a los 20 años vivir eso, es algo que no te puedes imaginar”, mencionó durante su participación en el canal de YouTube Peluche en el estuche del Escorpión Dorado.

