Aunque fue anunciada como una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming para el inicio del año 2022, Netflix decidió cancelar el remake de “Rebelde” tras haber emitido dos temporadas. ¿Cuáles fueron sus razones para hacerlo? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Cabe precisar que la primera entrega, de ocho episodios, se lanzó el 5 de enero de 2022 y la segunda edición, también de ocho capítulos, llegó poco más de seis meses después, el 27 de julio.

El remake de "Rebelde" no convenció (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NETFLIX CANCELÓ “REBELDE”?

Tomando en cuenta que la telenovela mexicana “Rebelde”, de 2004, se convirtió en un verdadero fenómeno de masas, Netflix buscó repetir el mismo efecto lanzando un remake, cerca de dos décadas después de haberse emitido, y aunque todo apuntaba a que se lograría cautivar a la audiencia, los resultados no habrían sido los esperados, ya que los primeros episodios no convencieron a los fanáticos que vibraron con las historias de Mía Colucci, Roberta, Lupita, Miguel, Diego y Giovanni.

Sergio Mayer Mori, el actor que interpreta a Esteban en el reboot de la mítica novela, confirmó la noticia de que la serie no iba más y concluía en la segunda temporada, hecho que le dejó un sinsabor.

“Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta; el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘Gracias por todo chicos, ya la tercera, ya no hay’”, precisó en una entrevista con Hola México.

Cuando le consultaron los motivos que llevaron a cancelarla, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori señaló que no tenía mayores detalles respecto a ese tema. “El porqué no tengo idea. Definitivamente, no fue mi decisión”, argumentó.

Sergio Mayer Mori es parte del elenco de "Rebelde", aunque confesó no haber sido fan de la historia original. (Foto: Netflix)

Si tomamos en cuenta que la expectativa de la audiencia era alta cuando se anunció que iba realizarse un remake de la exitosa telenovela juvenil mexicana, muchos volvieron a rememorar los momentos que vivieron con los actores y cantantes; por lo que contaban las horas para ver de nuevo la historia que los cautivó; pero esta no cubrió la valla que le habían puesto.

Por tanto, lamentablemente, la trama actualizada no convenció a los seguidores, quienes no se sentían identificados con los nuevos protagonistas: Azul Guaita Bracamontes, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio, entre otros, por lo que el nivel de audiencia no cubrió las expectativas.

Pese a que se contó con algunos personajes de la serie original como Celina y Pilar, al final no le fue bien a esta producción y fracasó.