Quienes han visto la telenovela juvenil mexicana “Rebelde”, producida hace 15 años por Televisa, recuerdan a todos los actores que formaron parte de esta serie que fue un boom durante los años 2004, 2005 y 2006.

Cómo no olvidar a Mia Colucci Cáceres (Anahí), Roberta Alexandra María Pardo Rey (Dulce María), Guadalupe ‘Lupita’ Fernández (Maité Perroni), Miguel Arango Cervera (Alfonso Herrera), Diego Bustamante Dregh (Christopher von Uckermann) y Juan “Giovanni” Méndez López (Christian Chávez), quienes se robaron los corazones de todos los televidentes.

Pero a quienes también jamás olvidaremos es aquellos personajes antagónicos que le hicieron la vida imposible a nuestros actores favoritos. Nos referimos a León Bustamante (Enrique Rocha), Pilar Gandía Rosalez (Karla Cossío), Gastón Diestro (Tony Dalton), Xavier Alanis (Miguel Ángel Biaggio), Esteban Nolasco (Aitor Iturrioz), Valéria Olivier (Jessica Salazar) y Sol de la Riva (Fernanda Malo, conocida artísticamente como Marifer Malo o Fuzz).

Precisamente, en este artículo hablaremos de la actriz que dio vida a la envidiosa Sol de la Riva, que se encargaba de hacerle la vida imposible a Mía Colucci, con quien peleó por el amor de Miguel.

Fernanda Malo era de las chicas que siempre estaban en los casting para las telenovelas. "Había un personaje disponible para el antagónico de la nueva temporada fui, hice mi audición y me quedé". (Foto: Instagram)

FERNANDA MALO EN “REBELDE”

María Fernanda Malo Álvarez es una actriz, cantante y modelo mexicana de 34 años. Es muy conocida por su participación como antagonista en la telenovela “Rebelde” y tras haber pasado 15 años desde que se grabó la novela mexicana, Fuzz, como la conocen, recordó en People en español su paso por esta producción y cómo es su vida en la actualidad.

La joven que interpretó a la antipática Sol de la Riva recordó que se inició en la actuación desde los 4 años haciendo comerciales, programas unitarios y telenovelas; y cuando se enteró del casting para “RBD” fue a la audición para un personaje que estaba disponible: el de la mala. Como lo hizo tan bien, se quedó con el papel.

Asimismo, contó que al iniciar las grabaciones ya conocía a Dulce María y Zoraida Gómez, pues habían sido hermanas en dos telenovelas, por lo que no fue complicado adaptarse y pese a que la fama alcanzó a todos los actores, quienes se mostraron sorprendidos, se enfocaron en seguir con las filmaciones.

Sol de la Riva fue una chica antipática que se encargaba de hacer sentir mal a Mía. (Foto: Instagram)

¿DESPUÉS DE “RBD” QUÉ HIZO?

Tras culminar “Rebelde”, Fuzz filmó para la película “Hasta el viento tiene miedo” (2007) y las telenovelas “Alma de Hierro” (2008-2009), “Verano de amor” (2009) y “Miss XV” (2012). Pero después de su última participación se le perdió el rastro.

“Después de 2012 estuve haciendo teatro como un año y luego entré a Telehit. Tuve mi programa, que fue un proyecto superpadre y que me gustó mucho porque nos dieron la libertad al productor y a mí de hablar de géneros que no se escuchaban en el canal hasta ese momento. Ahí fuimos a hacer entrevistas con muchas bandas y es una parte que a mí no me había tocado poder explorar. También grabé un EP con mi banda; en fin, estuve haciendo varias cosas después”, dijo Fernanda Malo.

Además, dijo que se enfocó en la música, cuyos inicios fueron en K.I.D.S., desde los 6 hasta los 13 años. “La música siempre ha sido parte de mi carrera y pues ahorita lanzamos un proyecto que se llama ‘Jueves’, todos los jueves estamos lanzando un cover en Instagram TV y estamos complaciendo un poquito a las personas dependiendo de las canciones que nos pidan y está superdivertido. Con esto de las redes sociales puedes estar mucho más cerca y mucho más al pendiente de lo que la gente quiere”.

Fernanda Malo también es cantante. (Foto: Instagram)

¿QUÉ LE DEJÓ “REBELDE”?

La también cantante dijo que gracias a “RBD” creció muchísimo y tuvo que aprender a convivir con varios chicos de su edad, algo a lo que no estaba acostumbrada. “Fue algo bien especial para mí porque fue un momento en mi carrera en el que estaban pasando muchas cosas nuevas. Te puedo decir un millón de cosas a nivel profesional y a nivel personal que son bien especiales”.

Finalmente, señaló que, si bien para ella no fue difícil desprenderse de su personaje, las personas que han visto la novela juvenil no olvidan quién era. “[A Sol de la Riva] la extraño a veces, pero siempre puedo regresar a verla cuando quiera [ríe]. Yo creo que más bien a la gente le cuesta trabajo vernos a nosotros haciendo otras cosas y a pesar de que ya pasaron muchísimos años se les olvida a veces que somos actores y que también somos personas, que no somos el personaje”.

