Aunque Netflix todavía no ha confirmado una segunda temporada de “Record of Ragnarok” (“Shumatsu no Valkyrie” en su idioma original), por lo visto en el último capítulo de la primera entrega, lo más probable es que la historia de la lucha entre humanos y dioses continúe en una nueva tanda de episodios.

Sobre todo considerando el éxito de la ficción, que ya se encuentra entre las producciones más populares de la plataforma streaming, y que el manga escrito por Shinya Umemura y Takumi Fukui e ilustrado por Chika Aji aún está en curso.

De acuerdo a esto último, todavía queda mucho material de la historia para adaptar al anime, donde los dioses de diversos partenones se juntan para definir el destino de la humanidad y para ello se realiza una votación. Esta decisión finalmente determinará si los humanos continúan viviendo o, por el contrario son exterminados.

La primera temporada de "Record of Ragnarok" está disponible en Netflix desde el 17 de junio de 2021 (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

La segunda temporada de “Record of Ragnarok” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a finales del 2021 en el mejor de los casos y en el peor en junio del 2022.

Todo dependerá del tiempo de producción, por lo pronto el estudio de animación Graphinica aún no ha revelado si viene trabajando en la secuela del anime, así que solo queda esperar la confirmación.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de “Record of Ragnarok”? La primera entre cuenta con tiene 12 capítulos de 24 minutos cada uno, así que la nueva entrega podría incluir la misma cantidad de episodios.

¿Quiénes se enfrentarán en la próxima temporada de "Shūmatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok"? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Al final de la primera temporada de “Record of Ragnarok”, los dioses tienen una ventaja de 2-1, en las siete primeras contiendas pactadas en la conferencia. Thor ganó la primera batalla ante Lu Bu y después en el segundo combate Zeus decide que entrará a la lucha. En realidad era Shiva quien debía pelear, pero el dios supremo decidió ocupar su lugar, con la condición de cobrarle un favor, es decir, hay más historia por delante.

Entonces, en la segunda temporada se desarrollará la cuarta ronda de enfrentamientos en la que el dios Hércules se enfrentará a uno de los asesinos en serie más infames de la historia, Jack el Destripador.

Además, en la quinta ronda se enfrentarán Raiden Tameemon vs Shiva, y en la sexta, Buda vs Zerofuku.