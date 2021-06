Después del desenlace de la primera temporada de “Record of Ragnarok”, es inevitable pensar en una segunda entrega del anime basado en el manga de “Shuumatsu No Valkyrie”, que fue escrito por Shinya Umemura y Takumi Fukui e ilustrado por Chika Aji, sin embargo, Netflix aún no ha confirmado nuevos episodios.

Considerando el éxito de la ficción, que ya se encuentra entre las producciones más populares de la plataforma streaming, y que el manga está en curso, queda mucho material de la historia para adaptar al anime, por lo tanto una nueva temporada es posible.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y a pesar de que no comparte dichas cifras, estas pueden influir en la renovación o cancelación de una producción.

"Shūmatsu no Valkyrie: Record of Ragnarok" es el nombre original del manga que ha sido adaptado al anime (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

Al final de la primera temporada de “Record of Ragnarok”, los dioses tienen una ventaja de 2-1, en las siete primeras contiendas pactadas en la conferencia. Thor ganó la primera batalla ante Lu Bu y después en el segundo combate Zeus decide que entrará a la lucha. En realidad era Shiva quien debía pelear, pero el dios supremo decidió ocupar su lugar, con la condición de cobrarle un favor, es decir, hay más historia por delante.

Entonces, en la segunda temporada se desarrollará la cuarta ronda de enfrentamientos en la que el dios Hércules se enfrentará a uno de los asesinos en serie más infames de la historia, Jack el Destripador.

Además, en la quinta ronda se enfrentarán Raiden Tameemon vs Shiva, y en la sexta, Buda vs Zerofuku.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “RECORD OF RAGNAROK”

La segunda temporada de “Record of Ragnarok” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “RECORD OF RAGNAROK 2”

HUMANOS

Lü Bu

Adán

Sasaki Kojirō

Jack el Destripador

Raiden Tameemon

Eva

Arthur Conan Doyle

Miyamoto Musashi

Okita Sōji

Simo Häyhä

Qin Shi Huang

Grigori Rasputín

Buda Gautama

Leónidas I

Kintarō

Nikola Tesla

Nostradamus

DIOSES

Thor

Zeus

Poseidón

Heracles

Shiva

Odín

Loki

Bishamonten

Hermes

Ares

Adamas

Apolo

Belcebú

Anubis

Susanoo

Zerofuku

VALQUIRIAS

Brunhilde

Geir

Randgriz

Reginleif

Hrist

Hlökk

Þrúðr

¿Qué personajes no aparecerán en la temporada 2 de "Record of Ragnarok"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “RECORD OF RAGNAROK”?

La segunda temporada de “Record of Ragnarok” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a finales del 2021 o en junio del 2022.