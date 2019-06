“La reina del sur” 2: la escena erótica que hasta Instagram le censuró a la telenovela

La reina del sur regresó luego de nueve años y se ha posicionado como la telenovela más exitosa de Telemundo. En esta segunda temporada, Teresa Mendoza ha sido obligada a regresar al mundo del narcotráfico por Epifanio Vargas, quien secuestró a su hija Sofía para presionarla. Durante estos dos meses de emisión del programa, la historia no ha sido indiferente con los personajes, así que ha logrado contar a la perfección la historia de cada uno de ellos y por eso hemos visto algunas escenas muy íntimas.

Hace unos días se conoció que Alejandro Alcalá mantenía una relación íntima con Danilo, ahora se ha mostrado una escena sumamente erótica entre Manuela y Jonathan. Los agentes de la DEA se dejan envolver por la pasión y dan rienda suelta a sus emociones.



Esta escena se ha convertido en una de las más comentadas en las redes sociales y además, Instagram decidió censurar al actor chileno Tiago Rodrigo por publicar este clip que sin duda ha sido una de las más exitosas hasta el momento.



¿Cuál es la escena intima que hasta Instagram censuró?

El capítulo 37 tiene una escena con fuerte carga erótica y ha dejado con la boca abierta a los fanáticos de la reina del sur 2.



Manuela y Jonathan son los protagonistas de esta candente escena que ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. “Kira” visita al agente de la DEA en su departamento para exigirle que no se vuelva a cruzar en el camino de su sobrino y en medio de la discusión la pasión los envuelve.



La actriz mexicana Paola Núñez y el actor chileno Tiago Rodrigo Correa se prepararon mucho para lograr trasmitir erotismo a través de sus personajes y sin duda lo han conseguido que todo el mundo ha hablado de ellos.



Pero al parecer, este contenido no le ha gustado para nada a Instagram, que decidió eliminar el video de la cuenta de Tiago Correa, quien había compartido la escena para deleite de sus seguidores.



Pero esto, el actor chileno decidió volver a publicar el video y desató todo un debate en las redes sociales.



“Lo subo de nuevo porque me censuraron. ¿Qué opinan? ¿Es para censurarse?”, preguntó Correa.



Sin embargo, la redes social decidió volver a levantar el clip y el actor ya no insistió con la publicación, pero sus seguidores no se hicieron esperar y reaccionaron.



Mientras el video seguía publicado, se pudieron leer algunos comentarios de los fans del chileno y la reina del sur 2.



“Ya que se dejen de ridiculeces, ¿cómo para qué censurar? En fin buen trabajo, me prendieron”, se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la publicación.



“Se ve tan real y con tanto erotismo que puede ser censurado, eso habla de las excelentes actuaciones de ambos. No a la censura”, pidió otro de sus seguidores.



¿Cómo ver la reina del sur 2?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.