CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Eiichirô Hasumi, “Re/Member” es una película de terror japonesa de Netflix basada en la novela web “Karada Sagashi”, creada por Welzard y Katsutoshi Murase. La cinta producida por Yuki Hara sigue a la solitaria estudiante Asuka Morisaki y un grupo de compañeros de secundaria que deben encontrar las partes de un cuerpo en medio de un bucle temporal.

En una escena inicial, una niña llamada Miko Onoyama es perseguida en su casa por un siniestro hombre con un hacha. Aunque la pequeña trata de esconderse junto a su muñeca favorita el perpetrador la encuentra y la asesina brutalmente.

Años después, el martes 5 de julio, Asuka despierta y se prepara para asistir a la escuela y a diferencia de los que su madre cree no tiene ni un solo amigo. Para sus compañeros es casi invisible. Pero todo cambia cuando ese día, justo antes de medianoche recibe una serie de extraños mensajes.

La protagonista de “Re/Member” se duerme asustada y al parecer despierta en la escuela junto a otros cinco compañeros de clase: Takahiro, Shota, Rie, Atsushi y Rumiko, con quienes debe empezar un horrible juego llamado Body Search, que consiste en encontrar las partes desmembradas de un cadáver, y hasta que lo logren están obligados a repetir el mismo día.

Asuka asustada por la niña que la persigue en la película japonesa "Re/Member" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “RE/MEMBER”?

En cuestión de minutos, una niña bañada en sangre los persigue y asesina sin piedad, y el 5 de julio vuelve a empezar. De vuelta en la escuela, los seis elegidos para buscar las partes del cuerpo de Miko se reúnen para comprender lo que está sucediendo e investigar más sobre el juego.

Cada noche del 5 de julio, Asuka, Takahiro, Shota, Rie, Atsushi y Rumiko intentan romper el bucle temporal y sobrevivir a la niña de rojo. Poco a poco reúnen las partes del cuerpo de la víctima y lo colocan en el ataúd vacío que está en la capilla de la escuela.

Además, en el proceso, los protagonistas de “Re/Member” se vuelven más unidos y Asuka siente que por primera vez tiene amigos. Cada día antes de enfrentar a la muerte, los estudiantes pasan tiempo juntos, investigando sobre el juego y organizando planes para sobrevivir más tiempo y completar el objetivo.

Cuando finalmente logran reunir las extremidades y el tronco de la niña, las cosas se complican más para el grupo, ya que no encuentran la cabeza por ningún lado, incluso visitan la casa donde Miko fue asesinada y solo encuentran su muñeca favorita, que desaparece sin explicación.

Una vez más, los seis estudiantes se preparan para enfrentar a la niña de rojo, pero en su lugar se encuentran con un monstruo que parece una mezcla de la niña y la muñeca. Esta vez se come a Rie y mata al resto. En la mañana, el grupo descubre que Rie no aparece y es como si nunca hubiera existido.

Los protagonistas de "Re/Member" enfrentando al monstruo que los acecha (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “RE/MEMBER”?

¿Asuka y el resto logran romper el bucle temporal?

Luego de notar que el bibliotecario lo observa constantemente, Asuka lo interroga y descubre que años atrás él también participó del mismo juego, pero que no recuerda casi nada. Ahora Asuka no solo teme no poder romper el bucle temporal sino también perder a sus amigos, especialmente a Takahiro.

Antes de volver a enfrentar al monstruo, Takahiro le promete a Asuka que no la olvidará y la encontrará cuando el juego termine. Esa noche, los estudiantes intentan asesinar al monstruo, pero este se come a casi todos, excepto a Asuka, quien logra encontrar la cabeza y colocarla en el ataúd.

El juego termina y todo vuelve a la normalidad en la escuela, es decir, Asuka vuelve a ser invisible. Sin embargo, la elección del comité estudiantil vuelve a unir a los protagonistas de “Re/Member”. De camino a la primera reunión, Takahiro ve el objeto que le regaló a Asuka durante el bucle temporal, la recuerda y le dice te encontré.

¿Qué significa la escena post-créditos de “Re/Member”? En el fondo del pozo que Asuka observaba al inicio de la película japonesa aparece un recorte de periódico con la noticia del asesinato de una niña llamada Miko Onoyama. Sin embargo, el nombre cambia a Asuka Morisaki, al igual que la foto. ¿Significa que habrá una secuela? ¿Otro grupo deberá encontrar a esa supuesta niña? ¿o el monstruo escoge los nombres de niñas desaparecidas al azar?