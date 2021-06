El cantante del género regional mexicano­­ Remmy Valenzuela desató la indignación de la gente, luego de haber sido acusado de casi matar a golpes a dos personas. Las víctimas: su primo hermano de 21 años y la pareja de este de 20, quienes fueron brutalmente atacados cuando se encontraban en el rancho del intérprete de “Mentí”.

Producto de la agresión, la joven terminó con lesiones en la espalda, tórax, brazos y cuello, ya que habrían intentado asfixiarla con un cable; en tanto, su novio tiene heridas en diversas partes del cuerpo, ambos pómulos y corre el riesgo de perder el ojo izquierdo.

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía Federal del estado de Sinaloa y a la Unidad Especial de Violencia de Género del Municipio de Guasave. Debido a que este hecho ha generado todo tipo de reacciones, te contamos lo que se sabe hasta este momento.

El cantante aún no se ha pronunciado sobre la denuncia en su contra. (Foto: Remmy Valenzuela / Instagram)

EL DÍA DE LA AGRESIÓN

Carlos Armando, familiar del cantante y víctima de la agresión, detalló en “Suelta la sopa” que la brutal golpiza se produjo el domingo al promediar las 8 de la noche. Según dijo, él estaba disfrutando de su día descanso junto a su novia cuando apareció Remmy Valenzuela.

“Yo soy un trabajador de ahí del rancho, yo vivía en el rancho. Los domingos es prácticamente día libre, quise pasar el día con mi novia, hasta que escuché que pitaron en el portón y efectivamente iba entrando Remigio. Me empezó a regañar. Noté que estaba irritable o enojado. Me puse a hacer cosas ahí: labores, regar las matas, dar comida a los perros, cosas así para que me viera haciendo algo. Se dirigió a mi cuarto y fue ahí cuando escuché el grito de mi novia”, contó.

Al ver que, Remmy Valenzuela arrastraba por los suelos a su pareja Katy Aracely intentó detenerlo, pero no pudo. “Voy mirando que él la viene arrastrando del cabello, pegándole contra el barandal, con la misma mano, contra las paredes, pegándole con lo que encontrara y yo me le fui encima para poder separarlos. Me decía que me quitara y que ahorita iba yo, que no sabía dónde me había metido, que no sabía quién era él. Yo miraba que prácticamente estaba matando a mi novia”, manifestó.

En su afán de proteger a su novia, él fue reducido y le amarraron los brazos detrás del torso con una extensión. Lo mismo hicieron con la muchacha, a quien ataron con alambres brazos y piernas, y se la llevaron.

“Ahí la empezó a golpear, le quitó el teléfono, le quitó su bolsa, [empezó] a mirar sus pertenencias, [le pegaba] con un cable, a patadas, la ahorcaba con el cable y yo en el mismo desespero salía y le gritaba: ‘Déjala ir por favor, no tiene nada que ver’. Estaba golpeando a mi novia y yo salía de la palapa a pedirle súplicas de que la dejara en paz. Me gritó: ‘No sé qué andas abogando tú si no sabes si la vas a librar’”, señaló.

Tras ello, Carlos Armando pudo librarse de las ataduras y sacó su teléfono, por lo que mandó mensajes a su madre y hermana para que enviaran ayuda, pues su primo hermano continuaba agrediendo a la chica. “Se cansó de golpearla. Me dijo: ‘Ve y deja a la morra y te regresas, y si no te regresas de donde estés, te voy a sacar”.

Debido a que el joven no regresó, el intérprete de “Se va muriendo mi alma” enfureció más y amenazó de muerte. “Me estuvo buscando en las casas de mis tías y diciendo que saliera porque me iba a matar y donde me mirara me iba a matar”. Según la madre de la presunta víctima, Valenzuela empezó a hacer “rondines” alrededor de su casa luego de los hechos; por ello, decidieron resguardarse en Culiacán.

MÁS INFORMACIÓN: Quiénes mataron a Brayan Sugich y Eder de la Rocha del Grupo Margen

¿QUÉ DIJO LA JOVEN AGRAVIADA?

Katy Aracely habló con el programa “Hoy Día” de Telemundo para dar su versión. Ella señaló que ambos estaban en el rancho del cantante sin su permiso cuando éste llegó. Ante el temor, su pareja le pidió que se escondiera en una habitación, pero cuando salió del baño fue interceptada por el músico, quien sin escuchar razones comenzó a golpearlos.

A pesar de que ella le decía que era la novia de su primo, el acordeonista la arrastró de los cabellos hasta sacarla del cuarto donde se había refugiado y la llevó a la cochera donde la golpeó, ató e intentó ahorcarla. En todo momento le decía “igualada” y le reclamó por haberse metido a su rancho.

Pero eso no fue todo, además de todos los golpes que le propinó Remmy Valenzuela, este la amenazó con desnudarla y echarla a la calle, incluso le dijo que la iba a matar.

Y aunque reconoció en el video que no debió ingresar sin el permiso del músico al inmueble, si él procedía por la vía legal iba a aceptarlo, pero indicó que no debió actuar de esa manera tan violenta.

La joven contó los duros momentos que vivió en la casa del cantante Remmy Valenzuela. (Foto: Hoy Día / Telemundo)

HABLA MADRE DEL AGRAVIADO Y TÍA DEL AGRESOR

En entrevista al programa “Hoy”, Patricia Buelna, madre de Carlos Armando, lamentó lo sucedido, pero le preocupa el estado de salud de su hijo, ya que los médicos le indicaron que tiene fractura en los pómulos y podría perder la vista izquierda.

En otro momento, indicó que no entiende la actitud violenta de su sobrino Remmy Valenzuela. “Todos estamos impactados. Sabemos que tiene su genio, que es muy déspota con nosotros, pero nunca los vimos así de ‘cargado’. Mi hijo estuvo desde enero ahí y me cuenta que por más que le rogaba, él no entendía”.

Asimismo, negó que el artista haya estado bajo los efectos del alcohol. “Carlos me dijo que su primo estaba sobrio; a lo mejor, el error de mi hijo fue haber llevado a su novia allá, invadiendo la privacidad de Remmy porque no le gustaba que nadie se acercara a su rancho”.

ORDEN DE DETENCIÓN

Tras la ratificación de la denuncia de los jóvenes de 20 y 21 años contra el ‘Príncipe del acordeón’, las autoridades de Sinaloa emitieron una orden de detención.

El acusado aún no ha hecho algún descargo, mientras que su disquera rompió relaciones con él. es así como su nombre está en el ojo de la tormenta por razones ajenas a su profesión.

Según sus familiares, el cantante era déspota con ellos, pero jamás imaginaron su reacción violenta. (Foto: Remmy Valenzuela / Instagram)

¿QUIÉN ES REMMY VALENZUELA?

Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, más conocido como Remmy Valenzuela, es un cantante del género regional mexicano, que ha sido considerado una de las promesas de la música. Nació el 1 de octubre 1990 en Guasave, Sinaloa.

Desde los 12 años comenzó en el mundo musical tocando guitarra y escribiendo canciones. A los 13 años empezó a tocar el acordeón, instrumento que lo acompaña hasta hoy.

Tras haber participado en diversos grupos musicales, que no tuvieron mucho éxito, decidió iniciar como solista siendo su primer tema “Por tenerte”, y aunque no tuvo la acogida que espera no se rindió.

Sus primeros éxitos fueron los narcocorridos, pero comenzó a ganar mayor popularidad con canciones románticas como “Te tocó perder”. Finalmente, firmó un contrato con Fonovisa Records y en 2015, lanzó su álbum “Mi princesa”, del cual la canción “¿Por qué me ilusionaste?” logró ser incluida en la lista “Best Songs of 2015” por Ben Ratliff de The New York Times.

A los 22 años estuvo a punto de morir: la primera vez después de un accidente automovilístico y después durante un tiroteo entre las fuerzas gubernamentales y una organización del crimen organizado durante una de sus presentaciones en Nayarit. Fue arrestado en 2015 en Sinaloa por posesión ilegal de un arma de fuego.