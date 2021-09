El pasado mes de julio un escándalo conmocionó al pueblo mexicano, el cantante de música regional Remmy Valenzuela había sido acusado de maltrato físico por su primo y la novia de éste, quienes compartieron todas las pruebas en las redes sociales. Las fuertes imágenes de la agresión hicieron que los seguidores del cantante se indignaran y le pidan explicaciones, pero el músico de 30 años no dijo nada.

Valenzuela optó por el silencio y prefirió desaparecer del internet por un buen tiempo, dejando decepcionado al público que esperaba obtener alguna declaración sobre lo sucedido. El cantante también puso una pausa a sus presentaciones y, en lo que respecta al área legal, enfrentaba una denuncia por intento de feminicidio y lesiones dolosas.

Fue apenas el 13 de septiembre que el mexicano reapareció en su cuenta de Instagram con una foto agradeciendo al público que asistió a su último concierto, donde además señala que está feliz de estar de vuelta a los escenarios. Si bien fue una publicación controversial por la gravedad del delito que cometió, la instantánea acumula más de 50 000 ‘Me gustas’:

“Sentir cosas inexplicables por toda esa energía y toda esa entrega que me dan, por estar ahí cantando conmigo cada canción, por compartir ese momento juntos, por no soltarme de la mano y saber que siempre están ahí apoyándome en las buenas y en las malas con todo ese amor que me brindan, no encuentro una palabra más valiosa que simplemente gracias!”

¿QUÉ PASÓ CON LA DENUNCIA?

Las personas que siguieron la denuncia del músico quedaron sorprendidas con la noticia de que había vuelto a dar conciertos, y es que no todos sabían que Remmy había quedado libre de todo cargo. El intérprete de ‘Mi princesa’ llegó a un acuerdo con los afectados, donde se dice que les ofreció un trato económico de unos 5 mil dólares, según señala el programa “El Gordo y la Flaca”. Su primo y pareja habrían aceptado el dinero con el fin de no dar más detalles de lo sucedido.

¿CUÁLES FUERON LOS CARGOS?

El músico fue acusado por intento de feminicidio y lesiones dolosas, denuncia que fue cambiada a delitos de violencia familiar y lesiones, por la misma abogada de las víctimas. Este tipo de crímenes no amerita cárcel, lo que significa un susto menos para él.

LOS FANS NO OLVIDAN LO SUCEDIDO

Si bien hubo personas que asistieron a la presentación, gran parte del público que antes aplaudía su trabajo se ha mostrado en contra del trato que se presume tiene con los implicados; así mismo, le piden al resto de sus seguidores que no se olviden de la escena lamentable en la que participó. Recientemente, Valenzuela estuvo en la ciudad de Las Vegas, donde pasó sus momentos libres tocando música con el público a su alrededor.