Renata Notni se ha convertido en una de las actrices más populares de estos tiempos por su gran trabajo en la serie “El Dragón” de Univisión. La joven actriz de 25 años agradeció a todos sus seguidores por el gran cariño que le han brindado por su papel de “Adela” y esto es gracias a la gran experiencia que cuenta desde que era pequeña.

La intérprete mexicana inició su carrera cuando a penas tenía 11 años en la telenovela juvenil “Código postal” y esto le abrió las puertas para seguir creciendo en el mundo de la actuación y así fue convocada para que sea parte del elenco de la novela “Un gancho al corazón” de Televisa.

Fue en el 2008 que Renata Notni compartió roles con los más destacados actores de aquel momento, entre ellos se encontraba, Sebastián Rulli, Danna García, Laisha Wilkins y Raul Araiza. Precisamente en esta producción es que la adolescente, que en ese momento tenía 13 años, vivió uno de los momentos más duros de su carrera.

En una entrevista para el canal de YouTube Tlnovelas, la actriz ha contado que fue lo que sucedió con una de las intérpretes del elenco.

¿QUÉ PASÓ CON RENATA NOTNI CUANDO TENÍA 13 AÑOS?

Renata Notni contó en la entrevista que cuando tenía 13 años vivió una de las experiencias profesionales más amargas en toda su carrera hasta la fecha.

Cuando grababan la telenovela “Un gancho a corazón”, una de las actrices del elenco la gritoneó durante las grabaciones y esto hizo que se ponga a llorar por el mal trato que recibió.

Renata Notni fue parte de la telenovela "Un gancho al corazón" y aquí fue que sufrió un terrible ataque (Foto: Televisa)

“Yo estaba superchiquita. Tenía, no sé, 14 años y una actriz me gritoneó horrible, me hizo llorar en el set”, recordó Notni.

“Ella estaba un poco bipolar, según yo tiene un carácter muy fuerte, es una persona un poco complicada y era una escena en donde yo le tenía que dar réplica. Hicieron mi lado primero y luego cuando iban a hacer su lado yo le tenía que dar réplica y justo se me cayó el apuntador y me distraje y no le di el pie”, detalló la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa.

Entonces la actriz, según contó Renata, se puso como loca y empezó a gritarle.

“Se quita el apuntador y se pone como loca y me empieza a gritonear ‘eres una escuincla, qué falta de respeto, por qué no me das mi pie cuando me lo tienes que dar’, pero como loca. Y yo tenía como 13 o 14 años y empecé a llorar, nunca me la esperé y me salí corriendo directo al cuartito que nos daban ahí que era nuestro camerino”, narró Notni.

Pero el asunto no quedó ahí. La madre de Renata, que se encontraba acompañando a su hija, no dudó en enfrentar a la actriz tras enterarse de lo que había sucedido.

“Ya después a ella como que le cayó el 20 y hasta una disculpa pidió, pero pues no le puedes gritonear a una niña de 13 años y menos siendo una mujer de 35”, aseveró.

