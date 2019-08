Renzo Schuller: "Combate me sirvió para darme cuenta que no necesariamente todos son tus amigos" El ex conductor hablará sobre lo que le dejó el programa reality y compartirá detalles de su vida como padre y esposo en #DILO con Jannina Bejarano para El Comercio.

