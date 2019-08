Renzo Schuller sobre Combate: “Ahora sé con quién no trabajar”

Desde que abandonó el reality juvenil Combate en diciembre del año pasado, Renzo Schuller ha declarado muy poco sobre el tema, pero sus fans no han parado de aclamar su retorno en redes sociales. Lo cierto es que su sentir sobre lo que vivió en el programa concurso no es totalmente positivo. “Estar en Combate me sirvió para conocer la verdad de la milanesa. Qué cosa es verdad y qué no es verdad”, se le oye decir en la entrevista que brindó en #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.

El popular ‘Shushu’ se muestra agradecido por la linda etapa que vivió en Combate; sin embargo, no pudo dejar de mencionar los entretelones de esta experiencia. Según sus declaraciones, el programa concurso que animó junto a Gian Piero Díaz por más de siete años, le sirvió para entender que “no todo es bonito”. Al parecer tras las luces y flashes del mundo televisivo no todo es lo que aparenta. El hoy padre de familia asegura que entendió cómo las personas cambian su comportamiento de acuerdo al lugar donde se encuentran.

Renzo Schuller cuenta lo bueno y lo malo de Combate.

A pesar de conocer gente que hasta el día de hoy valora, ha sido muy claro al manifestar el sinsabor que le dejaron algunos compañeros de trabajo. “Ahora sé con quién trabajar y con quién no” remarca sin aclarar a quién o quienes se refiere. Con tono crítico también hizo hincapié que el programa tuvo errores por mejorar; sin embargo, no existe justificación para los comentarios malintencionados de los que fue víctima alguna vez.

A lo largo de la entrevista habló en exclusiva sobre su tierna etapa como padre, el unipersonal ‘Hasta aquí no más’ que realiza todos los martes en la Estación de Barranco y realizó un divertido reto de improvisación siguiendo las letras del abecedario. Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.