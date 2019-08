Renzo Schuller demuestra sus dotes de improvisador con singular reto 

No olvida sus inicios. Renzo Schuller demostró en #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio que a pesar de dedicarse actualmente al Stand Up, sus habilidades como improvisador están intactas. En el juego Impro ABC del programa parodió la discusión de un matrimonio en el que el esposo sospecha una infidelidad por parte de su pareja. El cómico reto lo llevó a interpretar los diálogos de esposo y esposa, pero la consigna más compleja fue tener que iniciar cada oración en el estricto orden de las letras del abecedario.

Renzo Schuller nos demuestra que siete años como presentador de un reality juvenil no afectó para nada sus habilidades como actor. Asumiendo el papel de un hombre que se entera de que su esposa le es infiel armó un hilarante diálogo en el que encarnó a ambos personajes. En poco más de dos minutos logró las carcajadas del público.

Renzo Schuller actúa una escena de infidelidad en #Dilo.

Iniciar oraciones con letras como eñe y equis no es nada sencillo, pero el ex 'polizonte' demuestra que su experiencia como actor no es en vano y asume el reto con la chispa que lo caracteriza. Es importante recordar que parte de sus más de veinte años de carrera estuvieron marcados por el clown y la improvisación. En esa etapa participó en Patacomix donde trabajó con actores destacados en el rubro como Kathia Palma, Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Christian Ysla.

Mira la entrevista completa en #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.