Renzo Schuller y su faceta de padre y esposo que no conocías

Renzo Schuller vive su sueño familiar. Aunque es fácil reconocerlo por su chispa y elocuencia en los escenarios, el actor también posee la ternura de un padre de familia enamorado. Decidió diferenciarse de otros famosos al no exponer a sus dos hijas en redes sociales, y a consecuencia de ello es una sorpresa para muchos enterarse que se convirtió en papá hace casi cinco años. Su experiencia ha resultado un dominó de decisiones que le inspiraron para diseñar su unipersonal Hasta aquí no más. En #Dilo con Jannina Bejarano muestra el fuerte vínculo que ha formado con sus dos pequeñas niñas.

Aunque dejó de lado la vida de soltero hace mucho tiempo, Renzo Schuller confiesa que el verdadero cambio lo experimentó cuando se convirtió en padre de familia. En el jardín de su casa, rodeado de plastilinas, peluches y platitos, juega con sus hijas previo a la entrevista con Jannina Bejarano. Tiana está por cumplir cinco años y Galeana, apenas dos y medio. Mientras se le veía al frente de Combate desde 2011, asumía también el cambio más hermoso de su vida. "Ahora piensas en ti, pero en el sentido de estar sano y fuerte para darle lo mejor a tus hijas", menciona con determinación.

Video: EC

El ex clown también cuenta que sus noches de sueño no son las mismas desde que se convirtió en papá. Aclara, en ese sentido, que no se da el caso de que sus pequeñas no lo dejan dormir, sino que su preocupación residen en asegurarse de que todo esté bien. "Ahí entiendes lo que te dicen tus papás cuando eras chibolo. Cuando seas padre lo vas a entender", revela.

Video: EC

Sin embargo, su dedicada labor de padre no lo distrae de su papel de esposo. El exactor de la telenovela Torbellino cuenta que en sus siete años de casado también se esfuerza por no descuidar su matrimonio con Alexandra Morales. “Así como en las discotecas tenemos un 'wachiman' que viene regularmente y se para en la puerta para que no deje entrar a nadie”, comenta entre risas. Su esposa comparte todas sus experiencias como mamá en su cuenta de Instagram, a modo de blog.

En la entrevista, Renzo Schuller también contó detalles de cómo se casó con 'Ali', a quien conoció mientras trabajaba en un programa de entrevistas. ¿Cómo enfrenta la fama? ¿Qué piensa de 'Combate' ahora que se alejó de la televisión?



Por si fuera poco, el animador también participó de los juegos #Dilo improvisando una escena de infidelidad en la que representó a una pareja de esposos. Además, en el ping pong de preguntas se abre al público contando quién es su mejor amigo, cuál fue el momento más feliz de su vida y muchas cosas más.



Mira la entrevista completa a Renzo Schuller en #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.