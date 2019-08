Renzo Schuller: “Hay gente faltosa que te dice cosas malas"

*Renzo Schuller* se ha ganado el cariño del público en sus más de veinte años de carrera. El exconductor de 'Combate' compartió en #Dilo con Jannina Bejarano que, aunque agradece el reconocimiento del público, también le ha costado vivir situaciones incómodas. Confiesa que en las salidas con su familia se ha encontrado con personas irrespetuosas que le han fotografiado sin su consentimiento ocasionándole serias molestias.

El ex 'polizonte' reconoce que siempre le causó un poco de nervios el clamor del público. En sus más de veinte años de carrera no lo distrae la fama. Sin embargo, en su nueva etapa como padre de familia se ha topado con personas que le han exigido tomarse fotos y hasta le han faltado el respeto. “Hay gente faltosa que te dice cosas como: para eso eres famoso”, menciona.

Renzo Schuller se confiesa en #Dilo con Jannina Bejarano.

Su rostro es de los más queridos y recordados de la televisión peruana. Apareció por primera vez en la pantalla chica con la icónica telenovela 'Torbellino' donde logró saborear la fama. "Era bonito sobre todo cuando ya te reconocían por tu nombre y no por el nombre del personaje que estabas haciendo", enfatiza. El también actor de teatro actualmente incursiona en Stand Up con su unipersonal ‘Hasta aquí no más’.