Una breve entrevista en Polizontes sirvió para flechar el corazón de Renzo Schuller. Hoy tiene siete años de relación con Alexandra Morales, la mujer con la que se casó y con quien hoy tiene dos niñas hermosas. La historia de amor del polifacético actor es una sorpresa para sus seguidores ya que suele ser reservado con el tema. En #Dilo con Jannina Bejarano rompe las reservas y muestra el lado más íntimo de su hogar.

La tierna historia de amor de Renzo Schuller.

Intercambiaron palabras cuando él conducía Polizontes. En alguno de los eventos sociales que mostraba el recordado programa se conocieron y se cayeron muy bien. Tiempo después un amigo los presentó y todo surgió. “Yo tenía la idea de que el día en que me case sería con alguien que tenga más o menos las características de ella”, revela. “En una de nuestras primeras conversaciones le dije que se iba a casar conmigo”, añade. Siguiendo su intuición, el actor le propuso matrimonio después de diez meses de enamorados.

Ambos anhelaban ser padres y así lo cumplieron hace casi cinco años cuando nació su hija mayor: Tiana. Renzo Schuller confiesa que la inspiración para crear su unipersonal ‘Hasta aquí no más’ no solo es su paternidad sino también el aprendizaje que ha tomado desde la experiencia de su esposa en el embarazo y con la responsabilidad que comparten en la crianza de sus dos niñas. Cambios como el cuidado de la pareja, el no poder dormir y como se percibe a si mismo hoy en día son algunos de los temas que cuenta en su hilarante monólogo.

Renzo Schuller en #Dilo con Jannina Bejarano.

Mira la entrevista completa de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.