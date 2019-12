El próximo invitado de “El valor de la verdad” será Renzo Spraggon, quien hablará en el sillón rojo sobre personajes de la farándula como Evelyn Vela y Mónica Cabrejos, con las que tuvo algunos encuentros íntimos.

Como se recuerda, el modelo tuvo una relación larga con Marina Mora y hace poco con su compatriota Xoana González.

Durante los adelantos del polémico programa, Beto Ortiz le pregunta si Vela le quiso pagar un departamento para que no lo dejara, a lo que él contesta: “Me llama por teléfono y dice que estaba embarazada, que el hijo es tuyo (…). Pasaba por un momento de m…, me ganaba la angustia, tenía ganas de vomitar”.

Otra de las interrogantes que le hace el conductor a Renzo Spraggon es: “¿Tuviste un affaire con Mónica Cabrejos?”, y el ex chico reality cuenta que estaban en una reunión y ella estaba sentada cuando de pronto un chico la abrazó por detrás. “Chau dije, olvídate. No hay forma de volver. Me molestó porque no me gusta que me hagan sentir un estúpido”.

Asimismo, reveló que en una oportunidad una mujer le ofreció mil dólares si es que pasaba la noche con ella.

En otro momento, le consultan si es un ludópata y contó que en una oportunidad perdió US$2.000 en un casino, donde solía apostar “todo lo que tenía”.

En otro avance de “El valor de la verdad”, se ve que Renzo Spraggon llevó como invitadas a Xoana González y Aída Martínez, con quiénes detallará cómo son los shows privados que da cuando lo contratan para una despedida de solteras.

Renzo Spraggon es un ex chico reality que contará pasajes de su vida en el sillón rojo. (Foto: Instagram)

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.

