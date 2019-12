Tras contestar 20 preguntas en “El valor de la verdad”, Renzo Spraggon se llevó 25 mil soles. El argentino se sentó en el sillón rojo y contó secretos de su vida y los romances que tuvo con Mónica Cabrejos, Evelyn Vela, Marina Mora, Josetty Hurtado y Xoana González. Esta última junto a Aída Martínez fueron las que lo acompañaron al programa de Beto Ortiz.

Uno de los momentos que dejó sorprendida a Xoana fue cuando le preguntó si se había aprovechado de la fama su compatriota. Ante su repuesta, la argentina se retiró con lágrimas del estudio, aunque luego retornó. Pese a las explicaciones que dio el stripper, ella quedó resentida.

“La busqué porque me gustaba mucho y nos empezamos a hablar, luego se dio lo que se tenía que dar. Esto es un negocio, no quiere decir que la estoy utilizando. No es que no me conoce nadie, pero estando con ella, a pesar de que me gusta como mujer, pueden salir más cosas juntos. Los dos nos dedicamos a lo mismo (…). [Mirando a Xoana] Te vi como mujer, la parte sentimental es importante y la laboral también”, dijo.

A pesar de que no tuvo reparos en contestar, su amigo, quien también fue invitado por él para acompañarlo, apretó el botón rojo en la interrogante número 20, evitando que contestara. “¿Te has prostituido?”, le consultó Beto Ortiz.

Debido a que las reglas del programa no permiten ahondar más en el tema con el participante, el conductor usó la pregunta de reemplazo. Aunque esta contestó con la verdad, muchos se preguntan por qué le hicieron dicha interrogante. No te preocupes que a continuación te lo detallamos.

Renzo Spraggón en El Valor de la Verdad. (Latina)

¿POR QUÉ APRETARON EL BOTÓN ROJO?

El amigo de Renzo Sraggon adujo que conocía al stripper desde que llegó al Perú y que si antes de que esté en nuestro país se había o no dedicado a ese negocio en Argentina u otro lugar, prefería no saber y era mejor que se mantenga en reserva.

Sin embargo, con lo relatado en “El valor de la verdad”, varias personas podrían deducir que la respuesta sería afirmativa porque en un momento cuando explicaba junto a Xoana González y Aída Martínez sobre los shows para despedidas de solteras, esta última señaló que si te contratan de manera exclusiva, el show se puede extender a una presentación más privada en una habitación adicional donde la novia pasa junto al stripper por unos 20 minutos. “Eso tiene un costo adicional”, mencionó la joven.

Asimismo, el argentino mencionó que durante estas despedidas tiende a besar a las novias, si se desean. “Me ha pasado que cuando termino mi show, no me dejan salir, se meten a mi cuarto y como están tomadas me quieren violar, me pasó hace poco. Se me tiran encima y me dicen que les haga de todo”.

Incluso, la pregunta de repuesto que usaron tras apretar el botón rojo revela que ha tenido en más de una oportunidad propuestas económicas para que pase la noche con alguien. “¿Te ofrecieron mil dólares para tener sexo?”, le consulta Ortiz, a lo que Spraggon le dice: “Soy stripper y todo el tiempo las mujeres se insinúan por redes sociales. Esto ocurrio en un lugar trabajé acá. Se me acerca una señora grande y me dice que tiene mil dólares si es que esta noche me iba con ella. Esa fue una de las tantas. Le dije que no, te soy sincero, si voy a una despedida de soltera, cobro tanta plata por mi show, me pagan, me voy tranquilo a mi casa, si me busca alguien, la llamo otro día y pasa algo, pero después”.

"No canta, no baila, pero se recursea como stripper", así fue presentado Renzo Spraggon en "El valor de la verdad". (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Tuviste relaciones sexuales con Xoana González en la calle?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Afanaste a Xoana González cuando tenía una relación con Rodrigo Valle?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Tuviste un ‘affaire’ con Mónica Cabrejos?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Se cree Mónica Cabrejos experta en el sexo?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Te celaba Mónica Cabrejos?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Besaste a Aída Martínez?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Te trajeron de Argentina para trabajar como stripper?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Fuiste el plato fuerte de la despedida de soltera de Fiorella Alzamora?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Tuviste un romance con Josetty Hurtado, la hija de ‘Chibolín’?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Fuiste pareja de Evelyn Vela para acercarte a Melissa Klug?

Respuesta: Sí (Verdad)

Renzo Spraggon es un chico que estuvo relacionado con varios personajes de la farándula local. La relación más larga que tuvo fue con Marina Mora. (Foto: Instagram)

11. ¿Te quiso pagar un departamento Evelyn Vela para que no la dejaras?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Vendías papel higiénico?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Dormiste en el malecón de Miraflores?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Tomaste emoliente con Marina Mora en tu primera cita?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Te lloró Marina Mora para que no la dejes?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Quería armar un ampay Mónica Cabrejos para que te vuelvas conocido?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Eres ludópata?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Abortaron un hijo tuyo?

Respuesta: No (Verdad)

19. ¿Te aprovechaste de la fama de Xoana González?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Te has prostituido?

Tocan el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Te ofrecieron mil dólares para tener sexo?

Respuesta: Sí (Verdad)