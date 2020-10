“ Resident Evil ” tendrá una nueva película que se centrará en los orígenes de la exitosa franquicia protagonizada por Milla Jovovich. Esta saga basada en una serie de videojuegos cuenta con cintas que en total recaudaron más de mil millones de dólares en todo el mundo, pero que poco a poco se alejaron del material original.

En 2018, cuando se anunció un reinicio, escrito y dirigido por Johannes Roberts, el director británico prometió que el proyecto será mucho más cercano en tono y enfoque a la serie de videojuegos. Asimismo, dijo a Deadline que quiere darle a los espectadores la misma experiencia que él vivió con los dos videojuegos originales:

“Con esta película, tenía muchas ganas de volver a los dos primeros juegos originales y recrear la aterradora experiencia visceral que tuve cuando los jugué por primera vez mientras que al mismo tiempo contaba una historia humana fundamentada sobre un pequeño pueblo estadounidense moribundo que se siente identificable y relevante a las audiencias de hoy”.

La nueva película de "Resident Evil" será un reinicio de la franquicia (Foto: Capcom/Resident Evil 2)

SINOPSIS DE LA NUEVA PELÍCULA DE “RESIDENT EVIL”

La nueva película de “ Resident Evil ” producida por Constantin Film, será un ‘reboot’ que transcurrirá durante una funesta noche de 1998 en Raccoon City, lugar en el que se desató el apocalipsis zombi por un arma biológica desarrollada por una corporación.

En conversación con el medio antes mencionado el productor Robert Kulzer reveló: “Después de una docena de juegos, seis películas de acción en vivo y cientos de páginas de fan fiction, nos sentimos obligados a regresar al año 1998, para explorar los secretos escondidos en las paredes de Spenser Mansion y Raccoon City”.

TRÁILER DE LA NUEVA PELÍCULA DE “RESIDENT EVIL”

El reinicio de “Resident Evil” todavía no cuenta no tráiler oficial, pero este el avance de la última entrega, ‘El capítulo final’, que llegó a las salas de cine en 2016.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA NUEVA PELÍCULA DE “RESIDENT EVIL”

La primera semana de octubre de 2020, se anunció al reparto de la nueva entrega de la popular saga. Según informó The Hollywood Reporter, Kaya Scodelario (“Maze Runner”), Hannah John-Kamen (“Ant-Man and The Wasp”) y Robbie Amell (“Upload”) serán los protagonistas del reboot.

Mientras que Tom Hopper (The Umbrella Academy"), Avan Jogia (“Zombieland 2”) y Neal McDonough (“Altered Carbon”) completarán el elenco.

Kaya Scodelario como Claire Redfield, una mujer que acude a Raccoon City para visitar a su hermano Chris.

Robbie Amell como Chris Redfield, el hermano de Claire.

Hannah John-Kamen como Jill Valentine, miembro de una división de élite del departamento de policía conocido como Tácticas Especiales y Servicios de Rescate.

Tom Hopper como el investigador Albert Wesker, un hombre al servicio de Umbrella Corporation y sus peligrosas investigaciones que cree que la extinción en masa es lo que la humanidad necesita.

Avan Jogia como Leon Kennedy, un agente federal antiterrorista.

Neal McDonough como Willim Birkin, un virólogo que se vuelve en contra de Umbrella Corporation, pero durante el proceso representa una amenaza todavía mayor para la ciudad.

Kaya Scodelario interpretará Claire Redfield en la nueva película de “Resident Evil” (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE LA NUEVA PELÍCULA DE “RESIDENT EVIL”

El reboot de “Resident Evil” se estrenará en algún momento de 2021, es decir, la producción empezará pronto.