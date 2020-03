René Pérez Joglar, conocido mundialmente como Residente, lanzó el viernes 27 de febrero su nuevo sencillo y vídeo musical, “René”, su obra más íntima hasta la fecha. El tema da una vuelta a sus orígenes en Puerto Rico, y un y conmovedor repaso a sus miedos, sus pérdidas o sueños más anhelados. La canción simplemente ha logrado conmover a millones por la sinceridad de su letra.

Pero en “René”, el puertorriqueño no solo habla sobre la depresión, la soledad, sus orígenes y la familia; Residente repasa algunos de los pasajes más doloroso de su vida, como la muerte de su mejor amigo de la infancia, Christopher, al que un “día mataron entre cuatro policías” y que luego de ese fatídico día “mi alegría sigue rota/Se apagaron las luces en el parque de pelota”.

Pero, ¿quién es Christopher? ¿Por qué Residente no ha podido superar ni perdonar su muerte? El mismo artista habló hace unos años al respecto. El hecho ocurrió en 2007 y desde entonces Christopher ha estado en la mente y corazón del exlíder de Calle 13.

RENÉ PÉREZ Y LA HISTORIA DE SU AMIGO, CHRISTOPHER ROJAS

El día 10 de abril de 2007 Christopher Rojas Miranda fue detenido por una aparente infracción de tránsito y fue llevado al cuartel de Levittown, Toa Baja. Su detención se dio en la tarde y horas después, ese mismo día, falleció como consecuencia de trauma corporal.

Según la autopsia, Rojas Miranda, en algún momento entre la hora del arresto y su muerte recibió más de 30 golpes y sus muñecas, entre otras partes del cuerpo, quedaron destrozadas. Aunque las pruebas eran evidentes, en la dependencia policial nadie pudo explicar cómo ocurrieron las cosas.

Su madre, Norma Iris Miranda inició una lucha para buscar justicia por la muerte de su hijo. Durante una entrevista para NotiCel en 2012, la mujer recordó que el día 11 de abril de 2007 llegó la compañera de Christopher a su casa a informarle la noticia y tuvo que dirigirse hasta el Instituto de Ciencias Forenses para reconocer el cadáver, pues en ningún momento el joven había sido identificado por la Policía.

Asimismo, señaló que el informe del ICF reveló que el amigo de Residente había consumido algún tipo de droga ilegal. De hecho, originalmente los agentes de la Policía habían asegurado que había muerto de sobredosis de cocaína y que cuando fue detenido alucinaba sobre una supuesta persecución.

Residente homenajeó a su amigo, Christopher Rojas (Foto: Captura de YouTube)

“Yo no sé, yo no estaba allí, pero yo como madre, te doy fe de que nunca lo vi así, pero en el informe de Forenses pusieron eso, pero eso se va a esclarecer”, respondió aquella oportunidad. “Pero si fuera así, eso no justifica llegar a lo que ellos hicieron. La ley no se utiliza de esa manera, con violencia. Pudieron haberlo llevado a una sala de emergencias, darle primeros auxilios y luego ser interrogado”, agregó la mujer.

La muerte de Christopher Rojas Miranda conmocionó a René Pérez, quien lo consideraba su hermano, pues ambos se criaron en la urbanización El Conquistador de Trujillo Alto y jugaron béisbol juntos en las pequeñas ligas.

A raíz de la muerte de su amigo Christopher y otros casos de brutalidad policíaca en Puerto Rico, Residente escribió la canción ‘Tributo a la Policía’.

“A ti te dedico to’ lo que dice mi libreta, a ti mismo, el que mató a mi hermano Christopher, ¡puñeta!, el mismo que le partió las muñecas, el mismo que allá dentro va a tener que cuadrar con los Ñeta”, dice René Pérez en su letra.

VIDEO RECOMENDADO

La canción que le dedicó a los policías que mataron a su amigo