Los cantantes Residente y J Balvin han protagonizado una pelea en las redes sociales que ha llegado a su punto máximo con el más reciente tema del puertorriqueño, quien le ha dado con todo a su contrincante con una serie de rimas y acusaciones que, seguramente, quedarán en la historia musical.

El pasado jueves, René Pérez y Bizarrap publicaron una sesión en las plataformas digitales, en la que se escucha varios comentarios en contra de J Balvin, los cuales lo tildan de racista, no tener talento y hasta lo compara con el youtuber estadounidense Logan Paul y con un simple hot dog, generando cierta confusión pues es una referencia que uno debe entenderla.

Esta no es la primera vez que el excantante de Calle 13 usa el término hot dog para referirse al colombiano, así que en esta nota detallaremos qué es lo que significa esa comparación.

¿POR QUÉ RESIDENTE COMPARA A J BALVIN CON UN HOT DOG?

El año pasado, cuando inició la discusión mediática entre los dos artistas, Residente publicó algunos videos en los que critica a su opositor y en uno de ellos lo llama hot dog, lo cual no sería entendido muy fácilmente si no fuera porque el mismo puertorriqueño lo explicó de inmediato.

Para él, J Balvin es como un hot dog en la música pues le gusta a todos, pero cuando alguien quiere comer algo de verdad se va a un buen restaurante, haciendo referencia que su trabajo puede agradar, pero no cumple en ser algo excepcional.

Es por ello que también en la canción publicada hace unos días se menciona esa comparación con el alimento de comida rápida.

J BALVIN APROVECHÓ LA COMPARACIÓN DEL HOT DOG

En vez de atacar nuevamente, el cantante colombiano publicó unas fotografías en un puesto de hot dogs, haciendo un poco de burla a lo dicho por su colega, pero eso no sería todo pues buscó la manera de aprovechar eso económicamente.

Y es que, luego de ese incidente, Balvin lanzó una serie de mercancía relacionada a este alimento, la cual fue bien recibida por un gran sector de su fanaticada, quienes creyeron que fue inteligente en los negocios para sacar frutos de una crisis y pelea mediática.

¿POR QUÉ RESIDENTE Y J BALVIN ESTÁN PELEADOS?

Todo empezó en septiembre de 2021 cuando se conocieron las nominaciones de los Latin Grammys y J Blavin, por alguna razón que confunde mucho hasta ahora, pidió boicotear la producción de dicha ceremonia, asegurando que los organizadores no respetaban a los artistas urbanos y que solo los usaban para tener rating.

“Los Grammys no nos valoran pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió en Twitter, aunque luego borró aquella publicación.

No pasó mucho tiempo después para que Residente salga públicamente a responder al colombiano, manifestando su disconformidad con aquellas palabras debido a que en esa ceremonia se iba a homenajear a Rubén Blades y poniendo como ejemplo su caso, ya que él, siendo cantante urbano, tiene 31 Latin Gammys.