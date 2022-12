CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Mauricio Ochmann y Ana Brenda Contreras, “Reviviendo la Navidad” es una película mexicana de Netflix que está ambientada en las fiestas de fin de año y que sigue al malhumorado Chuy que está condenado a repetir el día de Navidad, una y otra vez.

Jesús odia la Navidad porque desde que era niño todos olvidan su cumpleaños por estar enfocados en la Nochebuena. Como cada año durante la cena navideña se hace la víctima frente a su familia y les reclama la poca importancia que le dan, lo que arruina la celebración.

Con la intención de olvidar la horrible noche, el protagonista de “Reviviendo la Navidad” visita un bar sin imaginar que el cantinero se presentará como una Diva Madrina, quien al ver su mala actitud lo hechiza hasta que aprende a apreciar la magia y el espíritu de la Navidad.

Chuy tratando se complacer a su familia en la cena de Nochebuena en “Reviviendo la Navidad" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “REVIVIENDO LA NAVIDAD”?

Por supuesto, Chuy cree que se trata de una mentira, pero al despertar se da cuenta que ha pasado un año y otra vez es el 24 de diciembre, así que busca a su Diva Madrina para que lo libere del embrujo. El personaje de Manu Nna le explica que la única manera de liberarse es aprender su lección, así que, Jesús se prepara y se esfuerza por no arruinar la cena.

Sin embargo, lo mejor que pudo hacer fue fingir amar la Navidad y a su familia, así que a la mañana siguiente, otro año pasó y su esposa Daniela y sus hijos le cantan las mañanitas antes de empezar con los preparativos para la cena navideña. Una vez más, busca a la Madrina para que lo ayude a encontrar una solución.

A lo largo de “Reviviendo la Navidad”, Chuy le pide consejos a su Diva Madrina para romper el hechizo, lo que lo lleva a elaborar planes desesperados para terminar con la maldición. Una noche pide mucha comida, otra le compra fabulosos regalos a toda su familia y otra intenta ser caritativo.

Nada de eso funciona y lo peor de todo es que cada intento fallido es un año más que Jesús se pierde. Sus hijos Paola y Óscar pasan de ser unos dulces niños a unos adolescentes complicados, mientras que Daniela se esfuerza por celebrar el cumpleaños de su esposo y mantener unida a su familia.

Chuy pensando en cómo deshacerse del hechizo en la película mexicana “Reviviendo la Navidad” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “REVIVIENDO LA NAVIDAD”?

¿Chuy logra recuperar a su familia?

Varios intentos fallidos y Nochebuenas después, Chuy se da cuenta que ha ido alejando a varios miembros de su familia por estar enfocado en romper el hechizo y no en cambiar y disfrutar de las fiestas junto a su seres queridos.

Desesperado, le ruega a la Diva Madrina que lo saque del hechizo, lo que el ser mágico le conduce con la advertencia de que no le gustará lo que viene. Chuy está listo para recuperar a su familia, pero ya es demasiado tarde porque, aunque ya no es Nochebuena, su madre ya no está, sus hijos no lo quieren ver y Daniela quiere el divorcio.

Al enfocarse en lo que le faltaba, Chuy no vio lo que sí tenía y lo perdió todo. No obstante, intenta arreglar la relación con su padre, hace las paces con su hermano, trata de recuperar a su esposa y le pide perdón a sus hijos.

Además, reúne a su familia para una última cena de Navidad y después de disculparse de todo corazón, finalmente logra romper el hechizo y vuelve al 24 de diciembre donde todo comenzó. Aunque no queda claro si todo fue un sueño o realmente sucedió, al final de “Reviviendo la Navidad”, el protagonista aprendió una lección valiosa.