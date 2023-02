Richard Belzer era una querida figura de la televisión debido a su impecable trabajo en diversas series populares como “La ley y el orden: UVE” y “Homicide: Life on the Street”. El actor y comediante ha sido muy apreciado por todos sus colegas, quienes ahora lamentan su fallecimiento a los 78 años.

Richard Jay Belzer, nombre completo del artista, incursionó en el mundo del entretenimiento como un cómico de stand-up. Su primera participación en la pantalla chica fue en “Channel One”, donde hacían diversas sátiras que luego inspiraron la película “The Groove Tube”.

Sin embargo, su rol más reconocido fue el del detective John Munch en “Homicide: Life on the Street” hasta 1999. Posteriormente, se integró al reparto de “La ley y el orden: UVE” (“Law & Order: SVU” en inglés) con el mismo papel.

Además, tuvo roles recurrentes en programas de televisión como “The Flash” (1991), “Lois & Clark: The New Adventures of Superman” (1994), “South Park” (2000) y “The Wire” (2008).

¿DE QUÉ MURIÓ RICHARD BELZER?

Hasta el momento, la información respecto a la muerte del actor es limitada, pero sabemos que el fallecimiento de Richard Belzer estaría relacionado a problemas de salud. Así lo confirmó Bill Scheft, amigo del actor, a “The Hollywood Reporter”.

“Tenía muchos problemas de salud y sus últimas palabras fueron: ‘Jódete, hijo de puta’”, explicó.

El comediante murió la madrugada del domingo en su casa en Bozouls, en el suroeste de Francia.

Richard Belzer como John Munch en “Law & Order: SUV” (Foto: NBCUniversal Syndication Studios)

¿CUÁL HA SIDO LA REACCIÓN ANTE LA MUERTE DE RICHARD BELZER?

A pocas horas de darse a conocer la noticia de su partida, diversas celebridades y estudios con los que había trabajado Richard Belzer comentaron al respecto, recalcando la excelente persona y profesional que fue. Por el momento, los representantes y la familia de Belzer no han emitido declaraciones sobre su muerte.

“Cualquiera que haya tenido el placer de ver a Richard Belzer interpretar al Det. John Munch, ya sea en ‘Homicide’ o ‘Law & Order: SVU’, durante más de cuatro décadas nunca olvidará cuánto habitó a ese amado personaje para hacerlo suyo. Su profesionalismo, talento y dedicación al oficio lo convirtieron en un pilar en la industria. Pero fue su humor, compasión y corazón amoroso lo que lo convirtió en una familia. Nuestras condolencias a sus seres queridos mientras nos unimos a ellos en el duelo por su pérdida, pero también en la celebración de su memoria”, dijeron NBC y Universal Television en una declaración conjunta.