Tras el final de la temporada 5 de “Rick and Morty”, programa que se puede ver en HBO Max, los seguidores de la serie animada han quedado sorprendidos por el nuevo giro que ha dado la historia. Ahora, se aprecia una nueva dinámica entre sus personajes principales, pero en el futuro. Esto se contrapone con lo que normalmente se ha venido mostrando, es decir el pasado de Rick y Morty.

Sin dudas, la quinta temporada del programa de televisión finalizó con cambios importantes en la trama y alguna que otra revelación sobre sus tradiciones. Esto ha dado pie a que se sepa un poco más sobre el futuro de la serie animada. Aunque claro, algunos coinciden con que el final de “Rick and Morty” ha sido lo que exactamente sus seguidores habían estado pidiendo. Esto tiene que ver con la revelación del origen de Rick y el fin del plan de Morty.

Cabe resaltar que la temporada 5 ha terminado con una importante aceptación del público, pese a que al inicio se pensaba diferente, por haberla dividido en dos partes. Uno de los puntos más resaltantes de esta entrega ha sido la consecuencia con las episodios anteriores, los cuales hacen referencias al trágico pasado de Rick.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “RICK AND MORTY”

Al final de la temporada 5 de “Rick and Morty” la idea inicial del programa ha cambiado un poco. Y todo eso lo podemos observar con la pregunta insistente que Morty hace sobre si su relación con Rick se podría “reestablecer” a una forma normal. Aunque lo que podemos observar en los próximos minutos sería que esto no ocurrirá y que en el futuro sus vínculos serían hasta menos tóxicos. La destrucción de la Ciudadela de Ricks también supone que el multiverso usado en la serie no sería el mismo.

Al inicio del último capítulo “Forgetting Sarick Mortshall” se aprecia la superación que ha tenido Morty en las últimas temporadas, mientras se encontraba viajando entre dimensiones. En estos momentos a solas, él se fue despojando del daño que le causó los momentos vividos al lado de Rick. Atrás había quedado el joven lleno de pánicos que vimos en la temporada 1 de “Rick and Morty”. Aquí también vimos que Morty tenía su propia nave espacial, aunque admitió que su bicicleta solo era para cumplir con los mandados de Rick.

En la temporada 5 Morty tenía su propia nave espacial (Foto: Warner Bros)

La explicación del final de temporada 5 de “Rick and Morty” nos dice que Rick no es en realidad la persona más inteligente del universo, sino que simplemente edificó un grupo de universos en los que estaba. Recordemos que el narcisismo ha sido una de las cualidades que la serie ha abarcado a lo largo de sus temporadas. En este caso, esto lo podemos evidenciar en la Curva finita, que no es otra cosa que el rincón del multiverso en el que es imposible que alguien puede superar en inteligencia a Rick.

Conociendo todos estos detalles es posible que en la temporada 6 podamos ver capítulos en donde se cuente historias fuera de la Curva Finita Central, con Morty apareciendo constantemente. También podremos darnos cuenta que lo que en realidad ha sucedido es que la ciudadela no ha sido destruida sino que todo el ecosistema ha sufrido un congelamiento, un desmantelamiento ideado por Evil Morty.