La temporada 6 de “Rick and Morty” terminó en su capítulo 10 y cerró el círculo de su primer episodio, donde se reveló la venganza por la que va Rick en contra del Rick Primer, quien asesinó a su esposa y que hizo estas maldades. El final de la temporada no estuvo exento de otras aventuras pero retomó las intenciones latentes del abuelo de Morty para acabar con un enemigo al que ha estado buscando durante tanto tiempo.

Si bien el cierre del último capítulo estuvo ambientado en una travesía navideña, hubo más sorpresas detrás de una trama que, en apariencia, ya no miraba hacia los planes de Rick de conseguir su venganza después de tantas tribulaciones.

Además, se han visto aristas poco conocidas de la personalidad de Rick, en especial de sus sentimientos hacia Morty. Porque, desde el episodio de los Caballeros del Sol, se vio un cambio sustancial en la actitud del científico con su familia.

Sin embargo, hay más secretos detrás de esa docilidad y del hecho de que la familia Smith celebra la Navidad y que Morty intenta salvar el mundo dos veces en una parodia de Star Wars. Conoce aquí lo que pasó en el final de “Rick and Morty 6″ y lo que significa.

Rick entregando regalos de manera repentina (Foto: Adult Swim)

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “RICK AND MORTY 6″?

La celebración navideña de la familia Smith tiene la inclusión de Star Wars cuando Rick le regala un sable de luz a Morty para que festejara la fecha especial: hasta simulan la batalla de Darth Vader y Obi-Wan Kenobi, cuando Morty lo golpea con el arma y el científico deja su ropa tirada en el suelo. Pero el capítulo 10 vira hacia otro lado cuando Morty suelta la espada y esta empieza a atravesar el suelo y los pisos del laboratorio de Rick.

De esta manera, se conoce que el Rick bueno y consentidor de los recientes episodios es un robot. El verdadero Rick se encuentra en su laboratorio y ha estado trabajando en su venganza en contra del Rick Prime, quien mató a su esposa y arruinó su familia. Esto, por supuesto, generó un conflicto en los protagonistas porque Morty adora la otra versión de su abuelo.

Pero Rick tuvo sus razones para hacerlo, en especial por la falta de respeto que ha estado mostrando Morty ante su autoridad, durante el capítulo de los Caballeros del Sol. De las palabras de Rick se ha podido inferir que Rick se ha arrepentido de abrirse hacia su nieto y que todo empieza a arruinarse al tener una relación más frontal.

“¿Quieres saber por qué me reemplacé a mí mismo? Me llamaste aburrido. Me he convertido en un perro para ti. Eso es lo que sucede cuando dejas entrar a la gente y te dejan de respetar. Tocan tu mier..., arruinan las cosas, matan a tu familia”, fue la respuesta de Rick.

Mientras tanto, el sable de luz sigue atravesando el suelo y el presidente advierte a Morty que, si no lo detienen, va a chocar el núcleo y eso significaría la destrucción del planeta. Al final, consiguen retenerlo, pero el presidente se lo arrebata a Morty y, después, lo deja caer, acusa a Morty y escapa.

Tras descubrir que es un Rick falso, la familia Smith destruye al robot y luego lo rearman para que ayude a Morty a recuperar el sable de luz, ya que el verdadero Rick se ha aislado, una vez más, en su laboratorio para hacer un plan adecuado en contra de Rick Prime. Morty y el Rick robot toman el sable. Pero este último defiende al presidente. Tras vencer, Morty regresa a la Tierra.

Finalmente, Rick acepta que Morty lo ayude en su venganza en contra de Rick Prime y le muestra todos los lugares donde ha estado su enemigo, a la vez. No se sabe si se ha clonado, son robots o consecuencia de otra argucia científica.

Rick en su laboratorio durante un episodio de la serie animada (Foto: Adult Swim)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 6 DE “RICK AND MORTY”?

La temporada 6 de “Rick and Morty” se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Los episodios completos se pueden ver, de manera online, en el siguiente enlace.

Aquí puedes ver el tráiler de “Rick and Morty 6″: