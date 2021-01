CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el estreno de la quinta temporada de “Riverdale”, la investigación de Betty y Jughead sobre el autor los lleva a un subterráneo secreto para una proyección clandestina. En tanto, Archie participa en una exhibición de boxeo contra otro candidato para impresionar al comandante de la Academia Naval.

‘Climax’ (5x01) empieza con Betty y Jughead contactando a Charles para investigar la procedencia de las cintas del autor e interrogando a algunos sospechosos; con Archie y Veronica tratando de impresionar al comandante de la Academia Naval y pactando una pelea con KO Kelly, el novio de Katy Keene.

Mientras Cheryl se asegura que ella y Toni se conviertan en las reinas del baile, Ronnie continúa preocupada por la salud de su padre a pesar de que Hiram asegura que se siente mejor, y Jug y Betty visitan a Brett en la cárcel para conseguir información sobre David y sus proyecciones clandestinas, él siguiere llevar una película snuff para impresionarlo.

Cheryl y Reggie ayudan a grabar un video, pero David se da cuenta que es falso, así que Betty utiliza una grabación del Black Hood para conseguir entradas para la próxima proyección. La joven pareja de investigadores se infiltra en el lugar y siguen a alguien con mascara de búho hasta que se topan con Jellybean, quien explica que llegó a la proyección gracias a que el hermano de una amiga está en una lista de correo electrónico.

LA PELEA DE BOX DE ARCHIE Y EL CONFLICTO DE CHERYL

Antes de la pelea de exhibición en Riverdale, Archie lleva a KO Kelly a la taberna de Veronica, donde la situación se pone incomoda cuando Ronnie interpreta la canción que su novio escribió para Betty pensando que es para ella.

En tanto, Cheryl quiere conocer a la familia de Toni antes del baile, pero Toni le explica que sus abuelos no están listos para eso. Como era de esperarse la pelirroja fuerza a situación y descubre que no la rechazan por ser mujer sino por ser una Blossom. Después de la actitud de Cheryl, Toni no quiere ir al baile con ella.

Llega el momento de la gran pelea y tras varios golpes, los jueces eligen a KO Kelly como ganador, y aunque le dicen a Archie que podría postularse nuevamente en unos meses él se marcha furioso.

Archie perdió la pelea contra el novio de Katy Keene (Foto: The CW)

EL BAILE DE GRADUACIÓN

Durante el baile, Hiram le ofrece a Archie el puesto de teniente de alcalde y Veronica le propone quedarse un año más para trabajar con Archie. Obviamente, el hijo de Fred Andrews no está de acuerdo y para evitar que siga con esa loca idea le cuenta sobre el beso con Betty.

A pesar de sentirse devastada, Ronnie acuerda no contarle nada a Jug para evitar más sufrimiento, y junto a Archie deciden tomar caminos separadas tras la graduación. Más tarde, llora en los hombros de su madre y su padre escucha todo. ¿Hiram intentará lastimar a Archie?

Finalmente, Cheryl y Toni son coronadas reinas del baile, pero son interrumpidas por otro video del autor en el que aparecen las máscaras de Archie y sus amigos asesinando a David. De inmediato, Betty y Jughead corren a ver si el verdadero David continúa con vida.

El primer episodio de la quinta temporada de “Riverdale” termina con Archie regresando a casa y encontrando una cinta de video en su puerta. Se trata de una recreación de Black Hood poniendo un arma en la cabeza de Archie.