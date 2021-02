CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el tercer episodio de la quinta temporada de “Riverdale”, que era el final original de la cuarta entrega, con el día de graduación a la vuelta de la esquina, la pandilla considera sus próximos pasos más allá de Riverdale High. Archie descubre si podrá graduarse con sus compañeros de clase y FP toma una decisión difícil sobre su futuro y el de Jellybean.

Después de descubrir que Jellybean estaba detrás de los videos vogueristas, Jughead se siente culpable y se preocupa por lo que les espera a las próximas generaciones de Riverdale. Por eso FP Jones decide llevar a su hija a Toledo junto a su madre y quedarse allí. Pero antes de irse obliga a Hiram a nombrar a Tom Keller como el nuevo sheriff.

LA GRADUACIÓN

En su último día de clases, los protagonistas de la serie de The CW abren una capsula del tiempo y encuentran desde un menú de Pop’s hasta una foto de cuatro amigos antes de que se dirijan a la guerra, lo que Archie considera una señal sobre su futuro.

Jug y su mejor amigo son llamados a la oficina del director, donde Weatherbee les informa que Jones conseguirá graduarse a tiempo, pero Archie tendrá que repetir el último año de escuela. Aunque no se gradúa con sus amigos, el hijo de Fred asiste a la ceremonia para cantar ‘Time of Your Life’ de Green Day.

Tras la ceremonia y la despedida de FP, la banda decide enterrar su propia capsula del tiempo. Betty guarda periódicos y una horquilla; Veronica, el menú del Pop’s y una caja de cerillas de La Bonne Nuit; Kevin, los programas de sus musicales y un par de orejas de gato de Josie; Cheryl, su camiseta de HBIC; Toni, su chaqueta Pretty Poisons; Jug, su gorro; y Archie, una púa de guitarra y uno de los martillos de Fred.

Al final solo se quedan los cuatro protagonistas de “Riverdale”, quienes beben unas cervezas en las gradas de la escuela mientras prometen que cada año se reunirán en Pop’s para mantenerse unidos. Pero el momento se arruina cuando Archie anuncia que se unió al ejército y Veronica se enoja por ello.

Los protagonistas de "Riverdale" al fin se graduaron (Foto: The CW)

LAS DESPEDIDAS

Primero, Cheryl le dice a Toni que no irá a Highsmith College y se quedará en Riverdale para reconstruir el legado de los Blossom. En tanto, Jug está confundido por la pelea de Achie y Ronnie, así que Betty le cuenta sobre el beso, y parecen solucionar las cosas.

Al día siguiente, Veronica se arrepiente por no despedirse de Archie, por lo que Betty sugiere manejar y perseguir a Archiekins. La siguiente en marcharse es Ronnie, quien decide pasar un tiempo con su madre y Andy Cohen antes de ir a la universidad.

Finalmente, las cosas entre Betty y Jughead no vuelven a ser las mismas y aunque no hablan del beso, Cooper se va antes a New Haven. La pareja asegura que siempre se amarán, pero acuerdan centrarse en sus estudios.

Un año después el único que vuelve a Pop’s es Jughead. Y pasarán seis años más antes de que la banda se reúna otra vez.