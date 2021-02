CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el sexto episodio de la quinta temporada de “Riverdale”, Archie, Betty, Veronica y Jughead se preparan para su primer día como los maestros más nuevos de Riverdale High. Además, Ronnie presenta a su esposo, Chad, al grupo; Archie y Toni se dirigen a Cheryl en busca de ayuda para reiniciar los equipos de fútbol y animadoras.

Mientras Veronica enseña economía, Archie dirige el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC), Jughead da clases de inglés y Betty se encarga del taller de automóviles, Hiram teme que la reapertura de Riverdale High le de esperanza a la ciudad y la ayude a regresar.

Además de las clases, cada uno de los protagonistas debe lidiar con sus problemas personales, Ronnie quiere abrir una joyería sin que su controlador esposo Chad se entere y Betty está preocupada por la desaparición de su hermana, pero Archie se ofrece a “distraerla”. Mientras la nueva pareja recrea la escena de Titanic en el taller de autos, suena la alarma de incendios de la escuela.

Al parecer los estudiantes de Stonewall Prep, bajo las órdenes de Hiram, encienden un bote de basura en el medio del pasillo. Archie no tarde en descubrir que los culpables son los jugadores de fútbol, así que confronta a Reggie, que es el entrenador de esa institución y mano derecha de Hiram.

Después de golpear a su viejo amigo, el hijo de Fred promete vencer a Stonewall Prep en el campo de fútbol. Sin embargo, para eso primero necesita reunir a un equipo y conseguir financiamiento, para lo último recurre a Cheryl Blossom, pero ella se niega, principalmente porque tiene problemas económicos que planea solucionar vendiendo unas pinturas falsas.

LA SEPARACIÓN DE VERÓNICA Y CHAD

Entonces, Archie no tiene más opción que recurrir a su ex, quien acepta financiar el equipo de fútbol. No obstante, Chad sugiere que Archie remodele el apartamento en el Pembrooke para que no sea una “donación de caridad”, el joven entrenador acepta sin complicaciones, pero Veronica se enoja por la actitud de su esposo.

Esto último, sumado a las negociaciones secretas de Chad y Hiram, provoca que Veronica le pida un tiempo a su esposo. A pesar de que cantaron juntos la noche anterior y acordaron vivir en dos ciudades, Ronnie le pide que se marche.

¿EL CADÁVER DE POLLY?

Gracias a Toni, Betty descubre que Polly pasaba mucho tiempo en la parada de camiones realizando tratos turbios, y con ayuda de Kevin entra a la cuenta secreta en línea de su hermana para concertar una reunión con uno de sus “clientes” habituales.

Betty detiene a un camionero y este admite que le compró Jingle Jangle a Polly y que la llevó por media milla hasta que ella saltó de su camioneta y comenzó a huir. Con esta información la joven detective encuentra la billetera y los zapatos de Polly al costado de la carretera. Pero lo peor ocurre cuando rastrean su celular y llegan a un cadáver ¿se trata de Polly?

En tanto, Jughead se acerca cada vez más a Tabitha y además, descubre una historia sobre abducciones extraterrestres y cosas que viven en cuevas junto a la carretera, que captan su atención.

