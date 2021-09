Aunque la peligrosa investigación de Betty aún no termina, al parecer el nuevo episodio de la segunda mitad de la quinta temporada de “Riverdale”, titulado ‘Chapter Ninety-One: The Return of the Pussycats’, se centrará en el regreso de Josie McCoy (Ashleigh Murray).

En el capítulo anterior de la quinta entrega, Cheryl solicita la ayuda de Archie, Kevin, Fangs y Reggie después de que descubre que hay paladio debajo de sus terrenos. En tanto, Betty y Alice se enfrentan a un camionero que pudo haber estado involucrado en la desaparición de Polly.

Además, Jughead y Archie se enfrentan a eventos del pasado. Este último visita a un nuevo terapeuta llamado Dr. Winters, a quien le habla de sus pesadillas y más tarde culpa de sus alucinaciones que en realidad, fueron producidas por el monóxido de carbono de las minas.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 15 DE LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

‘Chapter Ninety-One: The Return of the Pussycats’ (5x15), capítulo 15 de la quinta temporada de “Riverdale”, se estrena este miércoles 8 de septiembre de 2021 a las 8:00 pm en Estados Unidos a través de The CW.

En México se emitirá el 8 de septiembre a las 8:30 pm. por las pantallas de Warner Channel. Mientras que en Argentina, Colombia y Chile el episodio 15 estará disponible a partir de la medianoche del jueves 9 de septiembre.

En España, el nuevo episodio de “Riverdale” se estrenará el jueves 9 de septiembre a las 11:15 pm. a través de Movistar Series.

México: 8:30 pm. del miércoles 8 de septiembre.

Argentina, Colombia, Chile y Perú: 12:00 am. del jueves 9 de septiembre.

España: 11:15 pm. del jueves 9 de septiembre.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 15 DE LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

De acuerdo a la sinopsis del décimo quinto episodio de la quinta temporada de “Riverdale”, después de irse a MIA durante la mitad de su gira mundial, Josie McCoy regresa inesperadamente a Riverdale.

Mientras que, Veronica se vuelve creativa después de una visita sorpresa de su vieja amiga Alexandra Cabot, Toni interviene para ayudar a Tabitha y Veronica a conseguir un trato.

Por lo visto en el tráiler del nuevo capítulo de la serie de The CW, las Pussycats volverán a reunirse en el escenario, y Josie se reunirá con sus excompañeras de banda Valerie y Melody, y se revelará la verdadera razón detrás de su regreso.

