El final de la quinta temporada de “Riverdale” está cada vez más cerca, pero los misterios de esta entrega continúan. Betty sigue buscando a su hermana, Veronica todavía debe lidiar con su esposo, mientras que Jughead y Archie se enfrentan a su pasado. En tanto, el pueblo sigue en manos de Hiram Lodge.

En ‘The Return of the Pussycats’ (5x15), después de irse a MIA durante la mitad de su gira mundial, Josie McCoy regresa inesperadamente a Riverdale. Mientras que, Veronica se vuelve creativa después de una visita sorpresa de su vieja amiga Alexandra Cabot, Toni interviene para ayudar a Tabitha y Veronica a conseguir un trato.

Josie se reúne con sus excompañeras de banda Valerie y Melody, y las Pussycats vuelven al escenario. Melody Valentine está escribiendo una novela, Valerie Brown es una aspirante a artista, y Josie consigue el permiso para grabar un nuevo sencillo en la escuela a cambio de enseñar música temporalmente.

Además, se revela que la verdadera razón del regreso de Josie es la trágica muerte de su padre, Myles McCoy. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 16 DE LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

‘Chapter Ninety-Two: Band of Brothers’ (5x16), capítulo 16 de la quinta temporada de “Riverdale”, se estrena este miércoles 14 de septiembre de 2021 a las 8:00 pm en Estados Unidos a través de The CW.

En México se emitirá el 14 de septiembre a las 8:30 pm. por las pantallas de Warner Channel. Mientras que en Argentina, Colombia y Chile el episodio 16 estará disponible a partir de la medianoche del jueves 16 de septiembre.

En España, el nuevo episodio de “Riverdale” se estrenará el jueves 16 de septiembre a las 11:15 pm. a través de Movistar Series.

México: 8:30 pm. del miércoles 15 de septiembre.

Argentina, Colombia, Chile y Perú: 12:00 am. del jueves 16 de septiembre.

España: 11:15 pm. del jueves 16 de septiembre.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 16 DE LA TEMPORADA 5 DE “RIVERDALE”?

De acuerdo a la sinopsis del décimo sexto episodio de la quinta temporada de “Riverdale”, después de escuchar algunas noticias inesperadas sobre su exoficial al mando, Archie se sincera con el tío Frank sobre su tiempo en el ejército.

En tanto, Cheryl y Kevin intentan tomar el control del ministerio, mientras Jughead tiene que preparar múltiples disculpas. Además, Veronica tendrá que hacerse cargo de la situación que llevó a Chad a consultar a la SEC en su contra.

Por lo visto en el tráiler del nuevo capítulo de la serie de The CW, Betty llevará su investigación a otro nivel, y al parecer Tabitha intentará hacerla desistir de utilizar esos métodos para encontrar a Polly.