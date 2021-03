“Riverdale”, la popular serie de misterio de The CW, regresará para una sexta temporada. Mientras tanto, el elenco conformado por KJ Apa, Camila Mendes, Lili Reinhart y más siguen contando sus increíbles aventuras desde el estreno de la serie en el 2017, haciendo su propia adaptación de los cómics de Archie Comics.

La serie es producida por Warner Bros y CBS Studios ganó cientos de miles de fans con su llegada a Netflix, que siguió las aventuras de Archie Andrews en la pequeña ciudad de Riverdale. Aunque a primera vista podría parecer que su vida y la de sus amigos es perfecta y tranquila, no hay nada más alejado de la realidad, y así lo demostraron por cinco largas temporadas.

El elenco ya ha interpretado por varios años a estos personajes principales, inicialmente como adolescentes que han tenido que luchar contra sus ideales y temores para proteger a la ciudad que tanto aman. Ahora, durante la temporada 5 se hizo un salto en el tiempo viendo a los personajes crecer y conseguir sus propias metas personales.

Por ello, los fans se han quedado un poco confundidos de saber la edad real de los actores de “Riverdale”, ya que si bien era obvio que tenían más edad de la que aparentaban desde el estreno de la serie, ahora no se sabe exactamente cuántos años tienen fuera de la pantalla chica.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN LOS ACTORES DE “RIVERDALE”?

Archie Andrews - KJ Apa - 23 años

KJ Apa junto a sus amigos de "Riverdale" (Foto: Instagram)

Como Archie Andrews, un jugador de fútbol de la escuela secundaria que explora la oscuridad que acecha en su idílica ciudad pequeña, KJ Apa encontró su papel estrella en la exitosa serie de The CW, “Riverdale”. Antes de este papel principal, Apa fue un miembro principal del reparto en la telenovela de horario estelar, “Shortland Street”. También apareció en episodios de “The Cul de Sac”.

Betty Cooper - Lili Reinhart - 24 años

Lili Reinhart en "Riverdale" (Foto: The CW)

En el papel de Betty Cooper, una estudiante inteligente enamorada de Archie desde hace mucho tiempo, Lili Reinhart también se convirtió en una estrella de “Riverdale”. Fuera de esta serie, la actriz también es conocida por su papel secundario en “Hustlers” y su papel protagónico en “Chemical Hearts” de Amazon Prime, que también produjo.

Veronica Lodge - Camila Mendes - 26 años

Camila Mendes en "Riverdale" (Foto: Riverdale / The CW)

Interpretando el papel de Veronica Lodge, una adinerada socialité de la ciudad de Nueva York que se muda a “Riverdale”, Camila Mendes también encontró la fama gracias a “Riverdale”. Fuera de esta actuación, Mendes protagonizó “Mentiras peligrosas” de Netflix. También jugó un papel de apoyo destacado en “Palm Springs” de Hulu, y se la puede ver en “The New Romantic”, “Coyote Lake” y “The Perfect Date”.

Jughead Jones - Cole Sprouse - 28 años

En la actualidad Cole Sprouse es más conocido por ser uno de los protagonistas de esta serie de CW como Jughead Jones. (Foto: Warner Bros. Television)

Como Jughead Jones, el mejor amigo de Archie a pesar de ser un paria social, Cole Sprouse recuperó su fama a través de su notable trabajo en “Riverdale”. Antes de esta parte, Sprouse fue una de las estrellas detrás de “The Suite Life of Zack & Cody” de Disney Channel, junto con su serie derivada, “The Suite Life on Deck” y “The Suite Life Movie”, junto con su hermano gemelo, Dylan.

Hermione Lodge - Marisol Nichols - 47 años

Marisol Nichols en "Riverdale" (Foto: Riverdale / The CW)

En el papel de Hermoine Lodge, la madre de Veronica, Marisol Nichols juega un papel maternal en el drama adolescente de The CW. Antes de “Riverdale”, Nichols apareció notablemente en “24″. La actriz también se puede ver en episodios de “Teen Wolf”, “GCB”, “Cold Case”, “Blind Justice”, “Resurrection Blvd”, “Boy Meets World”, “Law & Order: SVU”, “The Gates”, “Friends”, “Charmed”, y “NCIS: Los Ángeles”.

Cheryl Blossom - Madelaine Petsch - 26 años

Madelaine Petsch en "Riverdale" (Foto: The CW)

Interpretando el papel de Cheryl Blossom, la adinerada y manipuladora compañera de clase de Archie, Madealine Petsch tiene un papel destacado en “Riverdale”. El mismo año en que se unió a este popular programa, Petsch también protagonizó “F the Prom”. Sus otros créditos cinematográficos incluyen “The Hive”, “The Curse of Sleeping Beauty”, “Polaroid” y “Sightless”, donde también se desempeñó como coproductora.

Josie McCoy - Ashleigh Murray

Ashleigh Murray en "Riverdale" (Foto: Riverdale / The CW)

Como Josie McCoy, compañera de clase de Archie y cantante principal de Josie and the Pussycats, Ashleigh Murray aparece en las primeras cuatro temporadas de “Riverdale”. El año pasado, se unió al elenco principal de la efímera Katy Keene de The CW, donde repitió su papel de Josie. Fuera de estos dos programas, Murray se puede ver en episodios de “Younger”, “Alex Inc.” y “The Following”.