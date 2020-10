Lili Pauline es una actriz estadounidense conocida por interpretar al personaje de Betty Cooper en “Riverdale” , la serie juvenil de The CW que está preparando su quinta temporada. Mientras los fanáticos esperan la llegada de los nuevos episodios, pueden disfrutar de la cuarta entrega que está disponible en Netflix desde el 9 de octubre.

Cabe recordar que “Riverdale” se vio obligada a cerrar la producción de la cuarta temporada en marzo debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). Esto cambió los planes originales y ocasionó que los dos episodios que no se emitieron al final de la cuarta temporada, se presentarán al inicio de la quinta entrega. Además veremos un salto en el tiempo de 7 años.

Lili Reinhart sufre de problemas de la piel como cualquier otra chica y se ha expresado abiertamente sobre este tema (Foto: Lili Reinhart/ Instagram)

Así lo reveló Lili Pauline durante una reciente entrevista en The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon. La popular Betty Cooper no solo ha dado de qué hablar por sus recientes revelaciones sobre “Riverdale” , la bella actriz también ha compartido con sus seguidores un problema con el que tiene que lidiar a diario: el acné.

Lili Reinhart sufre de problemas de la piel como cualquier otra chica y se ha expresado abiertamente sobre este tema. La actriz confesó que el acné le ha causado mucha ansiedad y tristeza. Sin embargo, abrirse sobre las inseguridades que la carcomen la ha ayudado a encontrar nuevas vías de apoyo.

“Anoche lloré con mi mamá por FaceTime por lo feo que me sentía que me veía”, dice Reinhart. "Tengo un tipo específico de dismorfia corporal que se debe al acné. Veo cualquier acné en mi cara como algo obsesivo. [Es] lo único en lo que puedo pensar y me dan ganas de esconderme ", declaró para la revista “Glamour” en el año 2018.

Incluso, Lili Reinhart compartió los dos consejos que mejor le han funcionado para ganarle a la batalla contra los granos. Primero dijo que es importante simplificar la rutina de cuidado de la piel.

“A medida que fui creciendo, comencé a verme con dermatólogos que miraban mi piel y me daban más información en cómo cuidarme del acné. Luego derroché hasta más no poder en cualquier mascarilla que pudiese encontrar, y que solo terminaban empeorándome. Comencé a prestar atención a los ingredientes y paré de usar cosas que tuviesen perfumes y alcohol añadido” dijo Reinhart al sitio web de belleza “Refinery29” en el 2018.

El segundo consejo que compartió con sus seguidores para tratar el acné fue mantener las manos alejadas de la cara.

“Aprender a no pellizcarme fue también un gran paso”, dice. “Algunas personas no tienen problemas con hurgarse la piel, pero yo sí. Si veo un punto negro en mi frente, voy por él. Es casi como si estás en un trance del que te tienes que despertar - tienes que alejarte del espejo”.

Sin duda, hasta las jóvenes estrellas de Hollywood sufren de problemas de acné como cualquier otra persona. Lo importante es ir a un especialista y tener mucha paciencia.

Lili Reinhart ha confesado que el acné le ha causado mucha ansiedad y tristeza (Foto: Lili Reinhart/ Instagram)

MÁS SOBRE “RIVERDALE”