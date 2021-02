El tan anunciado salto de siete años de “Riverdale” se producirá en el cuarto episodio de la quinta temporada. Lo que por supuesto significa una gran cantidad de cambios físicos como emocionales para los protagonistas de la serie de The CW. Al parecer esto incluye que Jughead deje su característica gorra y utilice gafas y una perilla.

“Es muy divertido empezar con una pizarra semi-fresca”, admitió el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a TVLine. “Nuestra trama en el programa puede, como saben los fanáticos, volverse bastante barroca e intrincada, y hay mucho bagaje e historia que vienen con las historias que contamos. Pensamos que había algo realmente emocionante en poder encontrar a todos nuestros personajes en lugares completamente diferentes y jugar diferentes dinámicas”.

Aguirre-Sacasa reveló que consideró otras opciones para la nueva entrega de “Riverdale”. “La otra cosa que nos entretuvimos fue hacer un gran cambio de género, es decir algo como: el programa se convierte en un programa de terror, o presentamos lo sobrenatural. Hablamos de eso,pero en última instancia, sentimos que había historias que contar en Riverdale, y los personajes estaban en un viaje emocional que parecía que aún no había terminado. Se siente como si una vez que te vuelves de terror o zombis o lo que sea, es difícil volver a la normalidad después de eso”, explicó.

Jughead fue el único que volvió a Riverdale un año después de la graduación (Foto: The CW)

¿QUÉ PASARÁ CON JUGHEAD?

En el anterior episodio, Jughead colocó su gorro en la cápsula del tiempo que él y sus amigos decidieron enterrar siguiendo la tradición de Riverdale High. Esto significa que el Jug adulto ya no contará con ese elemento distintivo.

El showrunner adelantó que Jughead está pasando por un caso grave de bloqueo del escritor, además, señaló que ahora llevará una gafas y una peculiar perilla. Aguirre-Sacasa contó que cuando le sugirió al actor Cole Sprouse que su personaje podría usar un tipo diferente de sombrero después del salto en el tiempo, el intérprete se negó.

Pero sugirió: “‘¿Qué pasa si Jughead tiene gafas y una perilla?’ Y yo estaba como, ‘OK, ¡hagámoslo!’”, recordó el director creativo de “Riverdale”.

En tanto, Betty está entrenando para ser agente del FBI. “No sé cuántas conversaciones he tenido con Lili [Reinhart] a lo largo de los años en las que me ha rogado que no tenga a Betty en una cola de caballo, que es tan icónica en los cómics”, explicó Roberto Aguirre-Sacasa. “Cuando hicimos el salto en el tiempo, en realidad, Lili dijo: ‘Por cierto, no tenemos que terminar completamente con la cola de caballo. Podemos llegar a una versión más suelta’”.