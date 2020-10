“Riverdale” es una dramatización para adolescentes creada por Warner Bros con los personajes de las historietas de Archie Comics. Los fanáticos están esperando para la próxima temporada, ya que cuatro partes de la serie se habían estado estrenando sin problemas hasta ahora. Todo indicaría que la misma podría ser cancelada antes de su temporada 6.

Lo que se sabe hasta ahora, es que la quinta temporada de “Riverdale” llevará la exitosa serie a un nuevo territorio, ya que los primeros episodios tratarán sobre los personajes adolescentes que atraviesan los hitos del baile de graduación y la graduación de la escuela secundaria mientras resuelven todos sus problemas.

Sus fans han esperado un tiempo esta reanudación de producción, ya que están ansiosos por ver como se desarrollarán las historias de los nuevos protagonistas. Por otro lado, también esperan saber lo que planea la compañía para su futuro, ya que está combinando muchos elementos de las series de The CW al universo de “Riverdale”.

Lastimosamente, Express ha informado que la serie del 2017 podría llegar a su fin antes de lo que todos creen. ¿Qué elementos están poniendo en peligro la serie de la cadena estadounidense? En la siguiente nota te contamos por qué “Riverdale” no podría llegar a su sexta temporada.

¿"RIVERDALE" SERÍA CANCELADA ANTES DE SU TEMPORADA 6?

¿"Riverdale" podría ser cancelada antes de la temporada 6 de la serie? (Foto: The CW)

Al momento de escrita esta nota, “Riverdale” no ha sido cancelada y se mantiene a la espera del estreno de su quinta parte. De la misma manera, tampoco se ha renovado para su sexta parte, ya que The CW solo ha confirmado que habría una quinta temporada. ¿Esto quiere decir que sería cancelada? No necesariamente.

Para algunos fans la serie está más fuerte que nunca, pero según Casino Countdown, quienes hacen un recuento de las series del momento más populares, “Riverdale” estaría dentro de los shows de televisión más probables de ser cancelados en los próximos años.

Según la página, tendría un 84% de posibilidad de que se dejen de producir episodios, en un análisis que combina información de Google Trends, IMDb y Ahrefs, la herramienta para analizar SEO. A la par, también se consideró la cantidad de premios que han recibido, nominaciones, temporadas y cuantos episodios se han emitido al aire, entre otros factores.

Otra de las series que también se encuentran en la misma categoría, es la popular “The Umbrella Academy”, que se posiciona con un 87% de posibilidad que sea cancelada y “The Witcher”, con un 81% luego de las temporadas que ya han anunciado respectivamente.

El manager de la web le contó a Express.co.uk que "es sorprendente ver que las series básicas de Netflix, “Riverdale” y “Outlander” de Starz, enfrentan un alto riesgo de cancelación dada su gran base de fanáticos, pero la estadística solo demuestra que los programas a menudo comienzan a perder su atractivo después de las primeras temporadas a pesar de un comienzo fuerte.

Ciertamente, en el caso de “Riverdale”, hay muchos críticos en línea con respecto a las intrincadas historias y los giros extraños, mientras que los fanáticos de “Outlander” pueden estar cada vez más recelosos del drama histórico ahora que tenemos más de 60 episodios. El hecho de que ambos tengan elementos románticos predominantes que son fundamentales para las historias puede que tampoco ayude a su longevidad”, comentó en la entrevista.

A pesar de todo esto, “Riverdale” sigue siendo una serie muy popular en todo el mundo con fanáticos que esperan ansiosos el regreso de Archie Andrews, interpretado por KJ Apa, para la quinta temporada, que está programada para 2021.

Del mismo modo, Rotten Tomatoes han calificado las dos primeras temporadas con un 88% de aprobación y las siguientes 3 y 4 con un 84%, así que la serie puede que también siga fuerte en los próximos años aún si toda estadística esté pronosticando su cancelación para la sexta parte. Por ahora solo queda esperar al anuncio de The CW al respecto.

