El domingo 20 de marzo regresa a las pantallas la serie “Riverdale”, producción que es transmitida a través de The Warner Channel y que se ha convertido en una de las más importantes para un gran sector de la teleaudiencia. Los nuevos capítulos de la temporada 6 traerán más de una sorpresa.

La serie “Riverdale” ha conquistado al público durante cinco temporadas con emocionantes capítulos. La producción que relata la historia de adolescentes, es una adaptación de los personajes de Archie Cómics. En el 2022, con su sexta entrega, se prepara para liderar el horario en el canal norteamericano.

Riverdale se ha convertido en una serie muy exitosa en Estados Unidos (Foto: The CW)

Se debe precisar que la sexta temporada de “Riverdale” se divide en dos partes y la primera temporada llegó a su fin hace poco batiendo récord en sintonías. Pero la muerte de varios personajes es una gran duda que será resuelta en la segunda parte de esta entrega.

“Riverdale” estrenó a finales del 2021 su sextra temporada (Imagen: YouTube)

HORARIO Y CÓMO VER EL CAPÍTULO 6 DE “RIVERDALE” TEMPORADA 6

La fecha de estreno de un nuevo capítulo de “Riverdale” será el domingo 20 de marzo y los fans están expectantes de todo lo que pueda ocurrir.

Según el portal decider, el horario elegido para esta producción en los Estados Unidos es a las 8 p. m. ET/7 p. m. CT. a través de Warner Channel.

Mientras que en Lationamérica se podrá ver ese mismo día a través de Warner Channel desde la medianoche.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 6 DE “RIVERDALE” TEMPORADA 6?

Según el trailer del episodio 6 de “Riverdale” se ve el escenario luego de ocurrida la explosión que ocasionó Hiram Lodge (Mark Consuelos) como regalo de despedida e hiciera estallar la casa de Archie (KJ Apa).

Allí se ve a Jughead (Cole Sprouse), quien ha sufrido graves secuelas debido al feroz ataque.

“Esa explosión realmente arruinó mi audición”, señala Jughead a su novia Tabitha Tate (Erinn Westbrook).

Por otro lado, el señor Jones también sufre debido a que quedó con varias heridas producto de la explosión. Asimismo, la relación de Reggie (Charles Melton) y Veronica (Camila Mendes) parece que no va por buen camino.

“Me mentiste”, dice Reggie a Veronica manifestando su molestia por el hecho. La respuesta de la mujer no demora en llegar y asegura: “No quería ser juzgada”.

QUÉ OCURRIÓ AL FINAL DE LA PRIMERA MITAD DE LA TEMPORADA 6

Los fanáticos de “Riverdale” pudieron ver por primera vez algunos elementos que eran desconocidos en la serie como por ejemplo objetos místicos y sobrenaturales en la ciudad con Pep. Todo esto conllevó la aparición de Kiernan Shipka como Sabrina Spellman.

Pero la emoción continuará en la sexta temporada donde nuevos hechos sorprenden a todo el mundo. Todo esto luego que Cheryl Blosson le dice a Betty, Jughead y Archie que están dentro de una maldición que les lanzó.

Ahora en la segunda mitad de la temporada 6 se ingresará a un universo completamente diferente.

“Una de las cosas en las que realmente trabajamos duro es asegurarnos de que estos cinco episodios. Obviamente, queríamos hacerlos lo más divertidos posible, y queríamos convertirlos en eventos y todo eso, y queríamos un poco de un poco de borrón y cuenta nueva y un nuevo comienzo con estos episodios”, señaló Roberto Aguirre-Sacasa a TVLine.

TRAILER DEL EPISODIO 6 DE “RIVERDALE” TEMPORADA 6