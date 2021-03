Camila Mendes, conocida por participar en la serie de The CW “Riverdale”, apareció en la portada de la revista “Health” y habló sobre la salud mental durante la pandemia. En la entrevista, reveló que sufre de ataques de pánico y compartió con sus seguidores todo lo que hace para combatir este tipo de trastorno.

La actriz de ascendencia brasileña se encuentra en Vancouver filmando una nueva temporada de “Riverdale” que se transmite por CW. Como el resto del mundo, Camila ha tenido que adaptarse al ritmo de vida más lento por la cuarentena del COVID-19 y los protocolos de bioseguridad.

La famosa de 26 años ha declarado que le encanta pasar tiempo con su familia y amigos, pero también ha aprendido a amar su tiempo a solas. “De repente, me despojaron de todas las cosas que me mantenían ocupada, y me quedé pensando en quién era yo como persona y qué me gusta hacer con mi tiempo”, dijo.

En la charla con la revista “Health”, Mendes ha contado cómo está pasando la cuarentena y lo que ha aprendido en este tiempo en casa. Además, reveló cómo está enfrentando los ataques de pánico que vivió al inicio del confinamiento.

TODO LO QUE HACE CAMILA MENDES PARA COMBATIR SUS ATAQUES DE PÁNICO

Al principio de la pandemia, Camila Mendes sufrió de ataques de pánico. “Creo que fue porque estaba en Vancouver y las fronteras estaban cerradas, nadie podía visitarnos. Empiezas a extrañar tu hogar y tu vida, y no tienes a tus amigos ni a tu comunidad contigo”, recordó.

Asimismo, la actriz contó qué fue lo que la ayudó a combatir sus ataques de pánico. “Aprendí en esos momentos a dejar el teléfono, tomarme un descanso de la tecnología y meterme en la bañera con algo de música y un libro. Nunca hice eso antes de la pandemia, y ahora me encanta. He aprendido a hacer eso por mí mismo”, declaró a la revista.

Sobre el cuidado de su salud mental, Mendes dijo que ve a un terapeuta una vez a la semana y lleva un diario de gratitud. “Escribes algunas cosas breves cada día por las que estás agradecido. Nunca pensé que sería una de esas personas, pero me encanta”, contó.

El cuidado personal también se ha convertido en una prioridad para la artista el último año. “Para mí, es cuidarme de la manera más inmediata”, dijo a la revista.

“¿Qué necesito, y qué necesita mi cuerpo en este momento? A veces me siento al azar y me registro y digo, ‘¿Qué quiere mi cuerpo? ¿Necesito agua, dormir o moverme y estirarme? ¿Debería escribirme en un diario? Creo que estar bien se trata de verificar tu salud física y mental y evaluar lo que realmente necesitas en ese momento”, dijo la actriz.

Según recoge “People”, la estrella de “Riverdale” ha descubierto nuevos pasatiempos divertidos durante la cuarentena. “Normalmente, me encanta salir a comer y no lo hago ahora, así que me obligué a aprender a cocinar”.

“Es gracioso, mi mamá fue a la escuela culinaria y mi abuela era una proveedora de catering. Creo que debido a que mi mamá me mimó, nunca tuve que aprender. Comencé con un servicio de entrega de comida, donde te envían la receta y ingredientes - fue un gran entrenamiento básico”, agregó.