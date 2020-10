En la pantalla, Hugh Laurie ha sido por momentos irascible (“House”), villano (“The Night Manager”) y una delicia de la comedia (“Jeeves & Wooster”). En una conversación sobre su proyecto más reciente, “Roadkill”, se mostró igual de versátil.

Laurie fue atento y encantadoramente irónico y autocrítico, incluso en torno a sus expectativas sobre una sidra que trató de hacer mientras cumplía con la cuarentena en su casa en Londres debido a la pandemia. "Será asquerosa″, pronosticó.

“Roadkill” (que se transmitirá a partir de este domingo por PBS) es una vitrina digna para el actor. En el drama de cuatro episodios del guionista y productor David Hare , Laurie interpreta a Peter Laurence, un político británico conservador con una una pasión fervorosa por la vida.

Esto último lo mete en un mundo de problemas, al igual que sus métodos poco ortodoxos para la política con los que alarma a su partido. Hare ha dicho que la obra está parcialmente inspirada en lo que llamó la “desvergüenza” del siglo XXI, con los políticos entre los infractores notables.

En una entrevista con The Associated Press, Laurie habló de su personaje en “Roadkill”, su trabajo en “House” y qué está haciendo durante la pandemia. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Según Hare, su personaje en “Roadkill” no está basado en una figura política específica. ¿Refleja esto cómo aborda este papel?

Laurie: Sí. Traté de apartarme de lo convencional, por así decirlo, y no basarme en nadie en la actual escena política británica u otra escena política. Apoyo totalmente la idea de David Hare de que un dramaturgo sólo puede contar historias. Cuando ves Netflix o Amazon o Apple ahora, casi todo comienza con “basado en una historia real”, como si ya no fuéramos capaces de manejar la idea de la ficción. David insiste en que él tiene el derecho de contar una historia, que estos son sólo personajes ficticios. Estas son creaciones de su propia imaginación y supongo que, en menor medida, de la mía.

AP: Su personaje es básicamente un canalla, aunque cautivador. ¿Le parece esta una descripción justa?

Laurie: Es un canalla, pero tiene algo de atractivo. Creo que es su energía, su vitalidad. Su optimismo, su capacidad de vislumbrar el futuro e imaginar que el futuro será un lugar mejor que el presente. Esa se ha vuelto una habilidad rara por estos días.

AP: Se presenta a Peter como un político de éxito con una vida personal que es un desastre, pero sin remordimientos. ¿Le resultó esto interesante del personaje?

Laurie: Absolutamente. Me atrajo la posibilidad de pasar algo de tiempo libre de todo el peso que todos arrastramos en términos de culpa o arrepentimiento o remordimientos u oportunidades perdidas, y habitar a un hombre que de verdad no tiene prácticamente ninguno de esos sentimientos, apenas se mira en el espejo retrovisor. Creo que David estaba muy entusiasmado de escribir sobre la muerte de la idea de la deshonra y la vergüenza y el escándalo, de que ya casi nada parece contener a la gente. Parece que hemos pasado a una era en la que no es que todo se perdona, sino que se espera. Es discutible si eso es sano o no. Yo honestamente no tengo la respuesta.

AP: Protagonizó “House” durante ocho temporadas y también series más cortas como “Roadkill” y “The Night Manager”. ¿Qué prefiere? ¿Pasar años interpretando un mismo personaje o variar?

Laurie: Debo decir que “House” es una de las cosas más brillantes que he hecho. Nunca sentí, y ciertamente creo que los guionistas tampoco, que se les acabarían las ideas para este personaje. Bueno, hasta que se les acabaron, y cuando eso ocurrió pararon. Lo hice por más tiempo del que me hubiera tomado convertirme en un médico real, lo cual es bastante mortificante. Pero como regla general, las cosas nuevas son obviamente emocionantes y desafiantes y siempre es bueno mantenerse desafiado.

AP: ¿Cómo ha pasado su tiempo durante la pandemia?

Laurie: No tengo que mantener a 20 personas empleadas ni pagar renta por un restaurante o una fábrica ni nada de eso, así que soy muy afortunado en ese sentido. He estado haciendo carpintería, tocando mucho piano. Probé soldadura por puntos y ayer probé por primera vez en mi vida hacer sidra. Fue muy emocionante prensar una cosecha de manzanas y esperar obtener algo de sidra después de eso. Estoy seguro de que será asquerosa, imbebible.

“ROADKILL”: Tráiler oficial