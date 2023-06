Cuando se habla de leyendas del cine, son pocos los actores que llegan al nivel de Robert De Niro y Al Pacino, íconos del sétimo arte desde hace más de cinco décadas y protagonistas de cintas de culto como “El Padrino”, “Cara cortada”, “El abogado del diablo”, “Taxi Driver”, entre otros.

Además de tener sus momentos estelares, las celebs de Estados Unidos han colaborado en más de una oportunidad, siendo compañeros muy cercanos, por lo que el anuncio de que ambos están muy cerca de convertirse en padres una vez más sorprendió a sus seguidores.

Como se recuerda, mientras Noor Alfallah, la novia de Al Pacino, tiene 8 meses de embarazo, Robert De Niro confirmó en el Festival de Cannes que tendrá un nuevo hijo.

Robert De Niro y Al Pacino durante la proyección especial de "Heat" en el Festival Tribeca 2022 (Foto: Yuki Iwamura / AFP)

LA REACCIÓN DE ROBERT DE NIRO AL NUEVO HIJO DE AL PACINO

Durante una rueda de prensa en el Festival de Cine de Tribeca, el veterano actor se refirió a sus proyectos en el cine, como “About My Father” y “Killers of the Flower Moon”, además de aprovechar para dedicarle algunas palabras a su colega.

“Qué tipo”, indicó el actor al ser consultado por el nuevo hijo que tendrá a los 83 años. “Vamos Al, que Dios le bendiga”, añadió el protagonista de “The Irishman”.

Aunque corta, la respuesta habría sido malinterpretada por De Niro, quien al día siguiente se presentó en “Today” y en la confusión aseguró que el bebé de Al ya había nacido.

“Escucha, Al Pacino acaba de tener un bebé, me lo dijeron ayer por la mañana”, expresó, sin saber que el hijo de su colega con Noor Alfallah aún no ha llegado al mundo. “Es unos años mayor que yo. Que Dios lo bendiga. Me alegro mucho por él”, agregó.

LA RELACIÓN DE AL PACINO Y ROBERT DE NIRO

Además de importante figuras del cine, Al Pacino y Robert de Niro son grandes amigos, trabajando en cintas y confiando en los proyectos que cada uno encabezó a lo largo de varias décadas en el cine.

“En realidad, somos buenos amigos desde los años 60. Nos conocimos en un momento de nuestras vidas en el que las cosas simplemente sucedían de manera algo inesperada. Cada uno tomó su camino y el hecho de que apenas hayamos trabajado juntos no es más que una consecuencia de lo bien que nos ha ido”, indicó De Niro en 2019, en la previa del lanzamiento de “El Irlandés”.

Pese al paso de los años y los proyectos que los separaron, ambos se han mantenido en contacto, construyendo una amistad que ha perdurado.

“Al y yo llegamos a ser amigos a lo largo de los años, pasando tiempo juntos de vez en cuando, hablando del trabajo, la vida, las chicas y compitiendo ferozmente entre sí por roles”, añadió.